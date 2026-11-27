All’istituto “Andrea Ponti” di Gallarate la consegna della borsa di studio dell’Associazione Arma Aeronautica
Un riconoscimento di 400 euro al merito degli studenti dell'indirizzo aeronautico, assegnato per la prima volta per l'anno scolastico 2025/2026
Mercoledì 25 novembre 2026, dalle 11.00 alle 11.40, il Future Lab dell’isis “Andrea Ponti” di Gallarate, nella sede di via Stelvio 35, ospiterà la cerimonia di consegna della borsa di studio istituita dalla sezione di Gallarate dell’Associazione Arma Aeronautica.
Il riconoscimento, del valore di 400 euro, sarà consegnato a uno studente della classe 5QCND dell’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo Aereo. La borsa nasce dalla collaborazione pluridecennale tra l’associazione e l’istituto e viene assegnata per la prima volta con riferimento all’anno scolastico 2025/2026 (nella foto, la consegna).
L’iniziativa premia il merito scolastico degli studenti che hanno frequentato il quarto anno delle articolazioni Costruzioni Aeronautiche e Conduzione del Mezzo Aereo. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti hanno partecipato automaticamente alla selezione.
La graduatoria è stata predisposta sulla base degli esiti degli scrutini finali, secondo i criteri previsti dal bando. Alla cerimonia sono invitati i genitori dello studente premiato e le classi 5QCND, 4ACND, 4ACDM e 4QCDM.
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