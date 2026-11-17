Undici aule prefabbricate da installare davanti all’istituto, altri spazi recuperati nelle scuole del territorio e un investimento aggiuntivo di 140mila euro da parte della Provincia di Varese. È la soluzione individuata per consentire agli studenti dell’istituto Zappa di Saronno di continuare a frequentare le lezioni al mattino, evitando il ricorso ai doppi turni che aveva provocato forti preoccupazioni tra le famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico.

La questione è tornata al centro del dibattito durante il Consiglio provinciale di martedì 17 novembre, quando il presidente Marco Magrini ha illustrato gli interventi previsti per affrontare la prossima fase del cantiere di riqualificazione della scuola.

I lavori, avviati nell’agosto scorso, interessano progressivamente tutte e tre le ali dell’istituto e sono organizzati in diverse fasi, con la chiusura temporanea di intere porzioni dell’edificio.

La prima fase, attualmente in corso, ha comportato l’indisponibilità di 13 aule. Da gennaio il cantiere si estenderà a un’altra ala, con la necessità di liberare ulteriori 18 aule, mentre una successiva fase, prevista indicativamente da marzo, interesserà altri 23 locali.

Proprio l’estensione degli interventi aveva fatto emergere il rischio di dover organizzare le lezioni su due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, con pesanti conseguenze sull’organizzazione delle famiglie e sulle attività extrascolastiche dei ragazzi.

Le proteste delle famiglie e la ricerca di spazi alternativi

La prospettiva dei doppi turni aveva sollevato un acceso dibattito già durante l’estate. I genitori avevano manifestato le proprie preoccupazioni, arrivando anche a una raccolta di firme per chiedere una soluzione alternativa.

La Provincia era intervenuta alla fine di agosto, cercando di recuperare spazi in altre strutture scolastiche del territorio per consentire l’avvio regolare dell’anno. Ma quella soluzione temporanea non è sufficiente per affrontare la fase più impegnativa dei lavori prevista dall’inizio del 2027. Tra le ipotesi studiate in questi mesi sono emerse anche alcune aule della LIUC di Castellanza e del seminario di Venegono, oltre a locali all’interno degli edifici scolastici provinciali. Tutte però ipotesi risultate non percorribili.

Per questo gli uffici provinciali hanno proseguito la ricerca di una soluzione che consentisse agli studenti di continuare a frequentare le lezioni senza ricorrere alla rotazione tra mattina e pomeriggio.

Undici aule prefabbricate davanti allo Zappa

La risposta individuata è l’installazione di 11 moduli prefabbricati adibiti ad aula, che saranno collocati negli spazi antistanti l’istituto.

La Provincia ha previsto un investimento di circa 140mila euro per questa sistemazione temporanea, con l’obiettivo di rendere disponibili le strutture prima dell’avvio della nuova fase dei lavori, a gennaio.

I moduli dovrebbero rimanere in funzione fino al termine dell’anno scolastico, nel mese di giugno.

La scelta presenta un vantaggio organizzativo importante: permette di mantenere una parte consistente dell’attività didattica direttamente nell’area dello Zappa, limitando gli spostamenti degli studenti e del personale docente.

Alle undici aule prefabbricate si aggiungono altri otto spazi recuperati nelle strutture scolastiche a disposizione della Provincia, nell’ambito della riorganizzazione complessiva.

Una combinazione di soluzioni che, secondo quanto riferito in Consiglio provinciale, dovrebbe garantire la continuità dell’attività didattica durante le diverse fasi della ristrutturazione.

Magrini: «Una soluzione nell’interesse degli studenti e delle famiglie»

Nel suo intervento, il presidente della Provincia Marco Magrini ha ricordato le criticità emerse durante l’estate e il lavoro svolto per individuare una soluzione alternativa ai doppi turni. Magrini ha riconosciuto che la vicenda aveva evidenziato anche problemi nella comunicazione iniziale con le famiglie, ma ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel recepire le richieste arrivate dalla comunità scolastica.

Una ristrutturazione articolata in tre fasi

Con l’arrivo dei prefabbricati si punta ora a superare anche la fase più delicata della ristrutturazione.

L’obiettivo è permettere agli studenti dello Zappa di concludere l’anno scolastico senza doppi turni, mentre prosegue il programma di riqualificazione degli edifici, destinato a migliorare le condizioni strutturali della scuola.