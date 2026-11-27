Oggi pomeriggio, venerdì 27 novembre, a Varese un nuovo appuntamento della rassegna letteraria e artistica “Voce ai silenzi”, promossa da Anemos Italia odv, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio dell’Università dell’Insubria e con R.I.V.A. (Rete Antiviolenza Interistituzionale di Varese).

L’appuntamento è per le 15 negli spazi dell’Università dell’Insubria, al padiglione Seppilli, aula 2, in via Ottorino Rossi 9. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del libro “Le due vite di Linda“, scritto da Linda Moberg, Mauro Valentini e Simona Berterame. Un libro che, nei giorni in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, racconta una storia di sofferenza e di rinascita.

La protagonista dell’incontro sarà Linda Moberg, che interverrà in qualità di autrice. A dialogare con lei sarà Elena Crestani, pedagogista dell’inclusione ed esperta in sistemi complessi integrati con intelligenza artificiale e tutela minorile, oltre che formatrice.

Il libro racconta la storia Linda Moberg, arrivata in Italia dalla Svezia con una valigia piena di sogni e speranze. A Roma incontra quello che poi diventerà suo marito, il padre dei suoi due figli ma soprattutto l’uomo che l’ha tenuta prigioniera in una spirale di violenza fisica e psicologica per oltre 20 anni. Nel 2019, il giorno del suo compleanno, l’ultima brutale aggressione in casa, la più feroce. Linda viene soccorsa e salvata dal figlio maggiore Riccardo. Non lo sa ancora ma sta per iniziare il suo nuovo inizio, la sua seconda vita. Simona Berterame e Mauro Valentini accompagnano Linda in questo libro che non vuole essere solo la cronaca di una vita segnata dalla violenza domestica, ma anche e soprattutto la testimonianza di come si possa uscire da quella gabbia. Quali strumenti ci sono e quali segnali cogliere prima che sia troppo tardi. Una storia in cui potrebbero riconoscersi in molte.

La presentazione sarà accompagnata dagli interventi di Anna Marsella, presidente dell’associazione Anemos Italia odv; Paola Biavaschi, delegata dell’Ateneo per le Pari opportunità e l’Uguaglianza di genere, e Gemma Gualdi, già sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Milano, pubblicista, docente, giurista e formatrice.