Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Come usare acqua ed energia in modo più consapevole, riducendo gli sprechi e cogliendo le opportunità della transizione ecologica: se ne parlerà mercoledì 2 dicembre a Varese nell’incontro “Gocce e kilowatt: guida pratica all’uso consapevole di acqua ed energia”, in programma dalle 9.30 alle 12.30 all’Università dell’Insubria, nell’Aula Magna Granero-Porati in via Dunant 3. L’appuntamento è aperto alla comunità accademica e al pubblico interessato, anche in diretta streaming.

Comunità energetiche ed efficienza

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (Dbsv) in collaborazione con il corso di laurea magistrale in Biologia e sostenibilità, presieduto dal professor Adriano Martinoli, delegato della Rettrice alla Sostenibilità, alle aree verdi e all’efficientamento energetico e moderatore della mattinata.

La prima parte dell’incontro affronterà i temi dell’efficienza energetica, della riduzione degli sprechi e delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Si approfondirà come funzionano le Cer, quali benefici portano ai territori e quali opportunità offrono nella condivisione di energia da fonti pulite, anche alla luce dell’esperienza dell’Università dell’Insubria nella Cer Malpensa-Insubria. Su questi aspetti interverrà Gianluca Ruggieri, del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate, illustrando funzionamento e vantaggi per l’Ateneo.

Il focus sul ciclo idrico integrato

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al ciclo idrico integrato: dalla tutela della risorsa e dalla potabilizzazione fino alla distribuzione, alla ricerca delle perdite e alla depurazione.

Grazie al contributo di professionisti di Alfa e della Camera di Commercio di Varese, verranno presentate tecnologie e strategie per migliorare l’efficienza, ridurre le emissioni e valorizzare l’acqua. Francesco Piccioli si concentrerà sulle strategie energetiche e di sostenibilità nel ciclo idrico integrato, mentre Davide La Rosa illustrerà le tecnologie per la ricerca delle perdite e l’efficientamento energetico.

Spazio poi alla potabilizzazione e al valore dell’acqua del rubinetto con l’intervento di Viola Prando, prima della chiusura affidata a Sofia Caltavituro, che affronterà il recupero di risorse, biogas e nutrienti dalle acque reflue.

Formazione e cultura della sostenibilità

«La sostenibilità – le parole di Flavia Marinelli, direttrice del Dbsv – deve essere non soltanto un ambito di studio e ricerca, ma anche un principio che orienta concretamente le nostre attività e il nostro modo di operare. La formazione su questi temi rappresenta un impegno importante, per condividere conoscenze, acquisire strumenti pratici e rafforzare la cultura della sostenibilità».

«La formazione – il commento di Adriano Martinoli, presidente del corso di laurea magistrale in Biologia e sostenibilità – è uno degli strumenti fondamentali per affrontare le grandi sfide della sostenibilità. Il corso di laurea magistrale in Biologia e sostenibilità, avviato tre anni fa nella sede di Busto Arsizio, è nato proprio con l’obiettivo di contribuire a formare professionalità capaci di affrontare queste sfide integrando competenze ambientali e sociali, in una prospettiva di proficua sinergia. Abbiamo bisogno di figure professionali pronte a immaginare e costruire soluzioni per il futuro, superando l’idea che la tutela dell’ambiente debba necessariamente contrapporsi al benessere e allo sviluppo economico. Al contrario, è possibile promuovere una nuova concezione di benessere, più conservativa, responsabile e integrata nei sistemi naturali, capace di coniugare la valorizzazione delle risorse con la qualità della vita e le opportunità economiche».