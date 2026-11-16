Alta tensione a Cazzago Brabbia dopo la rapina: “Ancora un tentativo di furto”

Non si abbassa la tensione a Cazzago Brabbia dopo la rapina in abitazione avvenuta nei giorni scorsi, quando tre persone avevano fatto irruzione nella casa di una donna, aggredendola e minacciandola con una spranga. Un nuovo episodio, questa volta un tentativo di furto, è stato segnalato nella serata di domenica attraverso il gruppo di Controllo del Vicinato del paese.

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 19 in via Piave, dove due uomini con il volto coperto hanno preso di mira un’abitazione. I malviventi, secondo quanto riportato dal Controllo di vicinato, hanno sfondato la porta d’ingresso nel tentativo di introdursi all’interno, ma i loro piani sono stati interrotti dall’arrivo di un ragazzo che stava passando in zona. La sua presenza ha costretto i due a desistere e ad allontanarsi rapidamente, prima di riuscire a portare a termine il furto.

La segnalazione è stata condivisa nel gruppo whatsapp di Cazzago Brabbia, in un clima di comprensibile apprensione dopo quanto accaduto nei giorni precedenti. La rapina ai danni della donna, raggiunta in casa da tre persone armate di una spranga, ha infatti alimentato la preoccupazione tra i residenti, che seguono con particolare attenzione ogni movimento sospetto.

Al momento non risultano furti messi a segno nelle ultime 24 ore. Resta comunque alta l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Gallarate, attraverso la stazione di Ternate, competenti sul territorio, che continuano a monitorare la situazione e il fenomeno dei furti in abitazione.