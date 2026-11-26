Altromercato porta la musica nelle botteghe del mondo con “Kind and Generous”
La centrale del commercio equo e solidale protagonista con il varesino Gianluca Bertoni a Linecheck con un progetto che unisce musica, cultura del riuso e relazioni. Tra gli ospiti l’artista italo-palestinese TÄRA, impegnata nel sociale
Dai prodotti del commercio equo e solidale alla musica come strumento di incontro, conoscenza e relazione. Altromercato è stato tra i protagonisti di Linecheck, appuntamento dedicato all’industria musicale, dove ha presentato Kind and Generous, un progetto che porta la cultura dell’ascolto nelle botteghe del mondo.
“Quattro anni fa, quando con Altromercato, la centrale del commercio equo e solidale, abbiamo iniziato a supportare Linecheck, non avremmo mai immaginato che ne saremmo diventati protagonisti. Ora, invece, abbiamo pensato che non ci fosse occasione migliore per presentare il nostro format Kind and Generous e l’accoglienza che ci è stata riservata ne è stata una conferma”, racconta Gianluca Bertoni, Sales Coordinator della rete Altromercato, in un post su LinkedIn.
Durante i due giorni di meeting, decine di persone hanno visitato lo spazio allestito da Altromercato, dove, accanto al punto ristoro, è stata realizzata una particolare listening station, con vinili di seconda mano trasformati in gadget originali e unici. Un’esperienza che ha messo insieme musica, creatività e cultura del riuso.
L’incontro con TÄRA
Linecheck è stata anche l’occasione per ospitare il secondo appuntamento di Kind and Generous, con protagonista TÄRA, artista italo-palestinese emergente sulla scena musicale italiana e internazionale.
La scelta dell’artista nasce non soltanto dalla qualità della sua proposta musicale, ma anche dalla sensibilità e dall’impegno sociale che caratterizzano il suo percorso. Attraverso la musica TÄRA dà voce ai popoli che resistono, dalla Palestina alla Siria. Nei suoi testi, scritti in italiano, arabo e inglese, intreccia narrazioni intime, una forte identità visiva e tematiche sociali.
Le botteghe del mondo diventano luoghi di ascolto
Con Kind and Generous, Altromercato amplia il ruolo delle proprie botteghe, proponendole anche come spazi di produzione culturale, socialità e condivisione.
Il progetto nasce per creare occasioni per avvicinarsi alla musica, scoprirla e condividerla, valorizzando gli incontri e le relazioni che nascono dall’ascolto. Un modo per far dialogare il mondo del commercio equo e solidale con quello della cultura e della creatività, attraverso linguaggi diversi ma accomunati dall’attenzione alle persone.
Tutto questo nelle botteghe del mondo Altromercato. O molto vicino.
Maggiori informazioni sul progetto sul sito di Altromercato.
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