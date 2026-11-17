

L’associazione Ambra Sofia nasce dal dolore di una perdita durante l’ottavo mese di gravidanza e dalla volontà di trasformare quell’esperienza in un impegno concreto per la prevenzione del lutto perinatale. A fondarla sono stati Alberto e Chiara, che oggi lavorano per sostenere la ricerca scientifica, migliorare gli strumenti di diagnosi e aiutare le future mamme a vivere la gravidanza con maggiore consapevolezza. La loro storia è al centro di una puntata di Soci All Time, il podcast di Radio Materia realizzato in collaborazione con CSV Insubria. Un progetto nato da una vicenda personale, ma che guarda al futuro e prova a offrire nuove opportunità di prevenzione e sostegno alle famiglie.

Dalla perdita alla ricerca: l’impegno di Ambra Sofia

L’obiettivo dell’associazione è contribuire a ridurre il rischio di morti perinatali attraverso investimenti nella ricerca, nella formazione del personale sanitario e nel miglioramento delle tecnologie diagnostiche a disposizione degli ospedali.

Per farlo, Alberto e Chiara hanno costruito una rete di collaborazioni con enti di ricerca e strutture sanitarie, sostenendo iniziative che possono avere un impatto concreto sulla salute delle donne e dei bambini.

Una parte importante delle attività riguarda la raccolta fondi, promossa attraverso il sito dell’associazione e piattaforme di crowdfunding. Le risorse raccolte vengono destinate a progetti specifici, come il finanziamento di dottorati di ricerca, la formazione di specialisti e l’acquisto di apparecchiature diagnostiche avanzate.

La trasparenza è uno degli elementi centrali di questo percorso: l’associazione punta a rendere chiaro ai sostenitori come vengono utilizzate le donazioni e quali progetti vengono finanziati.

Un diario della gravidanza per riconoscere i segnali d’allarme

Tra le iniziative promosse da Ambra Sofia c’è anche un diario della gravidanza, sviluppato in collaborazione con medici e ostetriche. Non si tratta soltanto di uno spazio in cui annotare emozioni, visite e cambiamenti, ma di uno strumento pensato per accompagnare le future mamme con informazioni scientificamente validate e indicazioni utili a riconoscere eventuali campanelli d’allarme.

L’intento è favorire una maggiore attenzione alla salute durante la gravidanza, aiutando le donne a distinguere i normali cambiamenti da situazioni che richiedono un confronto con il personale sanitario. Il diario vuole anche contribuire a rendere le donne più informate e consapevoli, senza alimentare ansie, ma incoraggiando un dialogo costante con medici e ostetriche.

Rompere il silenzio sul lutto perinatale

Accanto alla ricerca e alla prevenzione, Ambra Sofia porta avanti un importante lavoro di sensibilizzazione. Il lutto perinatale è ancora oggi un argomento di cui si parla poco, spesso accompagnato da silenzi, difficoltà nel trovare le parole e una scarsa conoscenza delle esperienze vissute dalle famiglie.

Attraverso le proprie attività, l’associazione cerca di superare questo tabù, promuovendo una maggiore conoscenza del fenomeno e contribuendo a creare una cultura della prevenzione.

Il racconto di Alberto e Chiara nella puntata di Soci All Time mette al centro proprio questa doppia dimensione: il dolore di una vicenda familiare e la scelta di trasformarlo in un progetto capace di coinvolgere ricercatori, professionisti sanitari e cittadini. La speranza è che il lavoro di oggi possa contribuire a evitare in futuro altre perdite, offrendo alle donne strumenti, informazioni e opportunità di prevenzione sempre più efficaci.