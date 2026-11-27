Amca Elevatori a Verona con due obiettivi in uno: restare imbattuta e salire in vetta
Varese vuole battere la Alitrans (sabato 28, ore 17) per raggiungere in testa Gradisca attesa dal riposo e già battuta dai biancorossi. Mazzolini verso il rientro
Impegno lontano da casa per la Handicap Sport Varese nel 5° turno della Serie B di basket in carrozzina. L’Amca Elevatori viaggerà verso Verona dove sabato 28 novembre (dalle 17) affronterà la Alitrans, formazione considerata di medio livello che fino a questo momento ha vinto due delle quattro partite disputate in stagione.
I biancorossi di coach Damiano Airoldi puntano senza dubbio a mantenere l’imbattibilità, e grazie al calendario della settimana, a raggiungere la vetta della classifica: in questo momento davanti a tutti c’è la Coop Nordest Gradisca che però ha disputato cinque partite contro le tre di Varese ma gli isontini sono attesi da un turno di stop e, in caso di successo della HSV, potranno essere raggiunti a quota 8. (foto in alto: Massimo Sala | Credits: Max Longo)
Roncari e compagni hanno poi battuto Gradisca nello scontro diretto di settimana scorsa, quindi battere Verona significherebbe a tutti gli effetti andare in testa alla classifica nella settimana che precede un altro incontro di cartello, quello del 5 dicembre contro la Polisportiva Disabili Vicenza. Attenzione però alla Alitrans che ha poco da perdere nel confronto con l’Amca Elevatori e che comunque ha una discreta qualità come dimostrano i successi su Torino e Delfini.
Coach Airoldi in queste prime settimane di campionato ha dimostrato di aver impresso alla squadra biancorossa quel carattere e quella voglia di combattere che sono fondamentali per disputare una stagione di alto profilo. A Verona l’allenatore di Varese potrebbe avere a disposizione Alan Mazzolini: il giocatore elvetico è andato a referto senza giocare contro Gradisca e dovrebbe essere pronto a scendere in campo nell’incontro previsto all’ombra dell’Arena.
IL PROGRAMMA (5a giornata, sabato 28/11)
Alitrans Verona – Amca Elevatori H.S. Varese; Pol. Disabili Vicenza – Handibasket Torino (ore 17); I Delfini 2001 Vicenza – Handibasket Torino (29.11, ore 15). Riposano Berici Wheels Vicenza e Nordest Castelvecchio Gradisca.
LA CLASSIFICA
Gradisca (5) 8 punti; VARESE (3) 6; Verona (3), Berici Vicenza (3) 4; Pol. Dis. Vicenza (2), Padova (3) 2; Torino (3), Delfini Vicenza (3) 0.
IL PROSSIMO TURNO (sabato 5 dicembre)
Amca Elevatori H.S. Varese – Pol. Disabili Vicenza (ore 16.30); Berici Wheels Vicenza – I Delfini 2001 Vicenza (6/12, ore 15.30); Nordest Castelvecchio Gradisca – Alitrans Verona (6/12, ore 17.15); Handibasket Torino – CUS Padova (31/1/2027, ore 15).
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