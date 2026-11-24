Finisce nelle mani biancorosse dell’Amca Elevatori Varese il big match della Serie B di basket in carrozzina. Al PalaCusInsubria la squadra di coach Airoldi batte 56-45 la Nordest Castelvecchio indicata da tutti come principale avversaria dell’HSV per la testa del girone e candidata a sua volta a partecipare ai playoff promozione.

Una sfida diretta che ha rispettato le previsioni: la squadra di Gradisca si è dimostrata avversaria di alto livello – fresca di successo sulla Pol. Disabili Vicenza, altra formazione quotata – e ha reso la vita dura ai biancorossi. Dopo mezza partita in equilibrio (32-27 al 20′, Sala ficcante in contropiede) però, l’Amca Elevatori ha guadagnato terreno chiudendo con un +11 importante soprattutto nell’ottica del doppio confronto.

A trascinare Varese la grande prestazione di Jacopo Geninazzi (foto in alto | di Max Longo), autore di 24 punti, seguito dai 10 di Simula e dai 9 di Pralle. Per gli ospiti doppia cifra per Maukhariq, Saracino (14 a testa) e Dal Ben (10). Si è rivisto a referto, intanto, Alan Mazzolini che sta recuperando da un infortunio al braccio. Da sottolineare che la Nordest si è poi spostata a Torino e (domenica) ha battuto i piemontesi: per questo Gradisca è in testa alla classifica ma con due partite in più dell’HSV.

La vittoria nello scontro al vertice però non è l’unica buona notizia della settimana per Varese: la società del presidente Marinello ha infatti annunciato il ritorno in biancorosso di Andrea Pedretti, il fortissimo giocatore “normodotato” (gli atleti senza disabilità sono ammessi fino alla Serie B, non possono giocare invece in Serie A) che fu tra i protagonisti della stagione 2022-23 in cui l’Amca centrò la promozione vincendo tutte le partite (poi il club scelse di non “salire” per ragioni finanziarie).

Pedretti si è preso una pausa dall’agonismo per motivi familiari, ma la presenza in panchina di Damiano Airoldi, suo ex compagno di squadra a Bergamo, e una certa affinità con l’ambiente biancorosso visto che ha presenziato all’amichevole precampionato in memoria di Momo Fiorentini. Andrea dovrebbe unirsi alla squadra più avanti nella stagione, forse solo per i playoff, ma resta una risorsa notevole che Airoldi potrà sfruttare in caso di necessità.

Amca Elevatori HS Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca d’Isonzo 56-45

(15-16, 32-27, 46-37)

Varese: Roncari 8, Molteni 1, Sala 4, Pralle 9, Geninazzi 24, Simula 10, Varvaryc, Paonessa, Mazzolini, Airoldi. All. Airoldi.

Gradisca: Braida, Castellazzo 3, Romeo, Tomasinsig, Kuzub, Dal Ben 10, Moukhariq 14, Della Mea, Saracino 14, Arh 4. All. Fagone.

Arbitri: Brambilla e Visocchi.

I RISULTATI (4a giornata)

Amca Elevatori H.S. Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca 56-45; Handibasket Torino – Nordest Castelvecchio Gradisca 35-69; CUS Padova – I Delfini 2001 Vicenza 78-22;

Berici Wheels Vicenza – Alitrans Verona 69-51. Riposa Pol. Disabili Vicenza.

LA CLASSIFICA

Gradisca (5) 8 punti; VARESE (3) 6; Verona (3), Berici Vicenza (3) 4; Pol. Dis. Vicenza (2), Padova (3) 2; Torino (3), Delfini Vicenza (3) 0.

IL PROSSIMO TURNO (sabato 28 novembre)

Alitrans Verona – Amca Elevatori H.S. Varese (ore 17); Pol. Disabili Vicenza – Handibasket Torino (ore 17); I Delfini 2001 Vicenza – Handibasket Torino (29.11, ore 15). Riposano Berici Wheels Vicenza e Nordest Castelvecchio Gradisca.