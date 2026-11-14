Amici e colleghi riempiono la basilica di Varese per salutare Oscar Zanoncini
Il feretro è uscito dalla chiesa accompagnato da un lungo applauso, seguito da un secondo, dopo l’uscita dalla piazza, scortato dalle moto della Stradale
Il saluto dei colleghi, che nelle professioni, nelle missioni dove ci si spende per gli altri alla fine diventano amici, è arrivato da una basilica strapiena, che non è riuscita ad accogliere le centinaia e centinaia di persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Oscar Zanoncini.
Cinquantasei anni, ispettore notissimo in città per il suo lavoro puntuale nei quartieri, poi nella Digos, prima ancora alla Stradale e ultimamente al posto di Polizia al Circolo, Zanoncini era un poliziotto stimato da tanti colleghi e dalle altre componenti del Pubblico dedicate alla sicurezza dei cittadini: sabato mattina a salutarlo c’erano sí tante divise, diversi mezzi di servizio e tanti colleghi riconoscibili, ma anche finanzieri, carabinieri e agenti di polizia locale tutti in borghese, gente che si riconosce e si saluta con un’occhiata e una stretta di mano.
Il feretro è uscito dalla chiesa accompagnato da un lungo applauso, seguito da un secondo, dopo l’uscita dalla piazza, scortato dalle moto della Stradale.
Interazioni fra servitori dello stesso soggetto, lo Stato, alla fine il cittadino, che rammentavano quell’episodio, quell’aneddoto e quel ricordo speciale di un servizio fatto con Oscar che il 10 novembre scorso ha perso la vita in un incidente stradale sulla Varesina, a Tradate.
Allora chi di solito sorrideva, chi rideva con gli occhi, ora piange, si asciuga una lacrima e pensa ad andare avanti e a proseguire il compito assegnato, a ripartire dopo una pacca sulla spalla. C’erano poi anche amici e conoscenti del settore privato della sicurezza, guardie giurate in servizio nei palazzi statali, anche loro arrivati a salutare l’amico poliziotto dal cuore grande.
È l’ispettore di Polizia Oscar Zanoncini il motociclista che ha perso la vita in un incidente stradale sulla Varesina a Tradate
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