“Ancora cinque minuti!”: a Ranco un appuntamento dedicato all’uso della tecnologia tra i più piccoli

Un appuntamento pubblico promosso dal Comitato Genitori e patrocinato dal Comune per offrire ai genitori di Ranco strumenti concreti e uno spazio di confronto sul consumo digitale dei figli

A Ranco un incontro pubblico per affrontare il delicato tema del rapporto tra i bambini e la tecnologia, offrendo ai genitori consigli pratici e uno spazio di confronto condiviso. L’appuntamento è in programma per venerdì 20 novembre 2026, alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del Comune in Piazza Parrocchiale.

Un dialogo aperto sul digitale in famiglia

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Genitori di Ranco, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Al centro della serata ci sarà l’uso di smartphone, tablet, smart TV, YouTube e videogiochi, questioni che entrano quotidianamente nelle case delle famiglie con figli piccoli. L’incontro, intitolato «Ancora cinque minuti!» – Bambini e tecnologia: come trovare il giusto equilibrio in famiglia?, si rivolge in particolare ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

L’ascolto delle famiglie come punto di partenza

Il percorso che ha portato alla serata nasce direttamente dall’ascolto del territorio. Nelle scorse settimane è stato infatti diffuso un questionario anonimo per raccogliere abitudini, dubbi e difficoltà concrete legati alla presenza dei dispositivi digitali nella vita dei più piccoli. L’intento degli organizzatori è partire da situazioni reali e vissute per stimolare una riflessione comune sulla gestione del tempo, sull’autoregolamentazione e sulle regole da stabilire in casa.

Esperti a disposizione e servizi per i partecipanti

A intervenire nel corso dell’appuntamento saranno il dottor Matteo Zanon e la dottoressa Rossella Gusmeroli, entrambi psicologi e psicoterapeuti, che guideranno il confronto offrendo spunti di riflessione e strumenti utili per orientarsi nel mondo digitale. La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Per agevolare la presenza delle famiglie, in caso di necessità i bambini potranno essere accolti e sorvegliati negli spazi della biblioteca adiacente durante lo svolgimento della serata. Al termine dell’evento è inoltre previsto un piccolo aperitivo a buffet, pensato per continuare il dialogo in modo informale.