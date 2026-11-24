Dare voce alle famiglie che ogni giorno si confrontano con la disabilità, le difficoltà dell’assistenza e il rischio della solitudine. È stato questo l’obiettivo del convegno “Famiglia, Disabilità, Solitudine: sfide quotidiane, peso sull’assistenza e reti di sostegno”, organizzato a Sumirago dai gruppi consiliari “Meloni per Sumirago” e “Viviamo Sumirago” e moderato dal consigliere comunale Stefano Romano.

L’incontro ha raccolto le testimonianze di persone con disabilità e familiari. Agnese ha raccontato le difficoltà legate all’accesso ai servizi, alla mancanza di un trasporto dedicato e ai costi per accompagnare la figlia alle sedute di fisioterapia. Alessandro ha portato l’esperienza delle difficoltà incontrate sul posto di lavoro, mentre Lorella ha condiviso il percorso del figlio verso il traguardo della maturità, raggiunto attraverso numerosi sacrifici.

Al tavolo anche rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali. La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha richiamato il problema della conciliazione tra lavoro e assistenza, sottolineando l’importanza di percorsi personalizzati e del riconoscimento dei caregiver familiari. L’onorevole Mario Mantovani ha affrontato invece il tema dell’Amministratore di Sostegno, proponendo una riflessione sulla necessità di un albo e di una formazione adeguata.

L’assessore regionale Elena Lucchini ha evidenziato le risorse destinate alle famiglie e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, Comuni e servizi sociosanitari. Il presidente della Commissione regionale Sanità e politiche sociali Emanuele Monti ha ricordato, tra gli interventi disponibili, i fondi del FNA e le misure “Sollievo” e “Ti porto Io”. Isabella Tovaglieri si è soffermata sul tema del “durante e dopo di noi”.

Nel corso del dibattito è emersa anche la difficoltà dei piccoli Comuni nel rispondere alle esigenze delle famiglie con risorse limitate. Silvana Giamberini, presidente della Commissione socio-educativa di Sumirago, ha richiamato l’importanza delle relazioni e di una comunità capace di sostenere le persone più fragili. Marilena Cunati, consigliera comunale, ha portato la propria esperienza, ricordando che dietro ogni disabilità c’è una persona che chiede soprattutto ascolto e rispetto. Tra gli altri interventi quello dell’onorevole Andrea Pellicini e della consigliera regionale Romana Dell’Erba, oltre al messaggio del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani.

A chiudere i lavori è stato Stefano Romano, che ha sottolineato la necessità di rafforzare il collegamento tra famiglie e istituzioni e ha rilanciato una proposta concreta: l’apertura di uno sportello dedicato alla disabilità e alle famiglie, per orientare i cittadini tra servizi e strumenti di sostegno.

«Abbiamo dato voce alle famiglie in prima linea, analizzato le criticità e raccolto idee e proposte – ha spiegato Romano –. Il compito di ogni amministratore locale è ascoltare, coordinare e accompagnare i cittadini e le famiglie nel loro percorso».