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Un nuovo incendio è scoppiato nell’ex setificio Stehli di Germignaga. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.25 di sabato 28 novembre in via Huber, dopo che le fiamme si erano sviluppate dentro lo stabile.

Sul posto sono arrivate due autopompe e un’autobotte. Le squadre hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito. Al momento non si conoscono le cause.

Un edificio che brucia spesso

Per l’ex setificio, chiuso da tempo e in stato di abbandono, è l’ennesimo episodio. L’ultimo è di sei mesi fa. Il 14 maggio, verso l’una di notte, il fuoco aveva bruciato i vecchi arredi e i materiali di scarto ammucchiati nell’edificio. In parte era crollata la pavimentazione in legno, e i danni alla struttura erano stati considerati rilevanti (leggi qui).

Prima ancora c’erano stati altri due interventi. Il 9 novembre 2025, poco prima delle 4.30, i vigili del fuoco avevano lavorato per circa due ore tra spegnimento e bonifica (leggi qui). Il 26 agosto 2025, a partire dalle 19, erano servite due autopompe e due autobotti per un incendio dentro la vecchia fabbrica (leggi qui).

Il rogo più grave risale però al 15 settembre 2019. Poco dopo mezzanotte le fiamme erano partite dagli ultimi piani dello stabile. Per spegnerle erano arrivati 17 vigili del fuoco dai distaccamenti di Luino, Laveno, Ispra e Varese, con cinque mezzi. Uno dei pompieri si era sentito male durante le operazioni ed era stato portato all’ospedale di Luino (leggi qui).

Riparo per chi non ha una casa

Lo stabile si trova sulle rive del Tresa, all’ingresso del paese, lungo la provinciale della Valcuvia. Da anni viene segnalato come luogo di degrado. Ci entrano persone senza fissa dimora per trovare un riparo, e nella zona intorno si consumano stupefacenti.