Nato il 20 febbraio 1974, Andrea Meneghin ha legato quasi tutta la sua carriera sul parquet alla maglia della Pallacanestro Varese ed è stato il capitano dei Roosters che l’11 maggio 1999 hanno conquistato lo scudetto della stella, uno dei momenti più emozionanti della storia cestistica cittadina. Con la Nazionale ha vinto il campionato europeo del 1999 in Francia, partecipando anche a mondiali e Olimpiadi. Oggi è telecronista per Sky Sport, dopo aver attraversato quasi tutti i ruoli possibili nel mondo della pallacanestro: giocatore, allenatore delle giovanili, opinionista.

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Andrea, nella sua carriera – poi parliamo di Varese – c’è stata anche l’esperienza delle le Olimpiadi di Sidney con la Nazionale. I Giochi sono tornati nella sua vita pochi mesi fa, qui a Varese, quando è stato tedoforo per Milano Cortina. Che emozione è stata?

«Grandissima. Ringrazio ancora chi mi ha scelto per fare il terzultimo tedoforo nella staffetta varesina: ho rivissuto un po’ l’entusiasmo dello scudetto e dell’Europeo, perché c’era un bagno di folla incredibile per tutta Varese. Continuare a sentire il proprio nome, fare le foto con tutti dopo il passaggio della fiamma, è stato veramente emozionante. Raramente ho camminato così “sospeso” da terra, perché ho sentito tutto l’affetto delle persone che mi vogliono bene».

Lei è un personaggio molto rappresentativo di Varese. Qual è il luogo che porta più nel cuore, della città o del territorio circostante?

«Il posto a cui sono più legato è Biumo Inferiore: ci ho praticamente sempre vissuto. I ricordi vanno dal panettiere, dalla pasticceria dove andavo a prendere il cappuccino e la brioche, alla farmacia e alla cartolibreria di fianco. Tutto il quartiere vissuto come se fosse una famiglia, l’oratorio dove scavalcavo per andare a fare qualche tiro al campetto o giocare a calcio. E mia madre che dalla finestra mi richiamava all’ordine perché giocavo con le scarpe buone. Ho girato un po’ tutti i quartieri della città, ma Biumo Inferiore resta il mio posto del cuore».

Qual è l’aspetto della “varesinità” che l’ha influenzata di più nella vita?

«Il fatto di avere sempre un rapporto sincero e schietto con le persone. Sono sempre stato disponibile con tutti. Essere sempre me stesso, senza mai avere grilli per la testa: questo per me è un po’ la varesinità, insieme a un legame molto forte con il territorio. Ogni volta che vedevo il cartello di Varese con la barra rossa sopra, iniziavo quasi a sentirmi a disagio a lasciare la città».

È stato capitano della Pallacanestro Varese, un ruolo che in città conta molto. L’affetto dei tifosi è mai sfociato in qualcosa di troppo invasivo?

«Non saprei rispondere a questa domanda, perché essendo abituato ad andare in giro per Varese e a parlare con tutti, non l’ho mai percepito come invasivo. Ancora adesso, quando vado in centro con mia moglie a fare un giro o a fare shopping per Natale, lei mi abbandona perché ogni tre o quattro metri c’è qualcuno che mi ferma per salutarmi. Per me è normale, è il tipo di rapporto che ho sempre avuto con le persone della mia città. Non conosco tutti per nome, ma parlo volentieri con chiunque, e quando mi fermano mi fa piacere».

Ha attraversato quasi tutti i ruoli del mondo della pallacanestro: giocatore, allenatore delle giovanili, oggi telecronista. Come è cambiata la sua visione in questo percorso?

«Mi manca solo l’aspetto del dirigente, per il resto ho fatto praticamente tutto: da giocatore, tutta le trafila delle giovanili fino alla prima squadra, poi l’allenatore. Quello che ho imparato è non trascurare mai l’aspetto umano delle persone, dei ragazzi, dei compagni di squadra. Capire quando si può spingere e quando bisogna essere più morbidi. Nel lavoro che faccio adesso, invece, cerco di essere comprensibile a tutti, senza usare un linguaggio troppo tecnico: chi ha già conoscenza del gioco sa riconoscere certi movimenti da solo, non serve appesantire la telecronaca. Lascio che sia il gioco il protagonista, come è sempre stato».

Da telecronista non racconta quasi mai le sue esperienze da giocatore. È una scelta precisa?

«Sì, non credo sia necessario. So quali sono state le mie esperienze, ma posso raccontarle in maniera diversa, con altri esempi, perché ne ho vissute davvero tante. Il mio personaggio passa in seconda, terza, quarta fila: a diventare protagonista deve essere la partita, chi è in campo».

Cos’è il successo nel suo campo?

«Il successo è quando la gente ti incontra per strada e ti dice: grazie, mi hai fatto vivere delle emozioni. Questa, secondo me, è la cosa più bella, al di là dei trofei che si vincono, tanti o pochi. Se uno resta affascinato o colpito, anche in maniera negativa, comunque gli hai fatto vivere un’emozione: quello è il successo dal punto di vista sportivo. Poi c’è il successo di squadra, che è il compimento della crescita di un gruppo, il tornare quotidianamente in palestra con entusiasmo, senza l’assillo del risultato».

Questi valori hanno contribuito alla vittoria dello scudetto del 1999?

«Sì, c’è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti. Si sottolineano sempre i meriti dei giocatori in campo, ma fuori c’erano persone straordinarie che hanno costruito un ambiente familiare e sereno, pieno di entusiasmo. Questo è un merito assoluto, ed è quello che ti dà l’energia per fare le cose che abbiamo fatto: dalla promozione, all’arrivo in finale di Coppa Italia, fino a giocare l’Eurolega dopo tantissimi anni. E poi, finita la partita, si andava tutti a mangiare insieme, e chi veniva con noi tra i tifosi era coinvolto al nostro tavolo. Era un po’ il segreto, come ai tempi della vecchia Ignis, quando i giocatori vivevano quotidianamente in mezzo alla città».

C’è un aneddoto che racconta bene la sua passione per il basket?

«Racconto quello legato alla notte dello scudetto. Avevo fatto voto che, appena vinto, sarei scappato via con il pallone sotto il braccio per andare di corsa al Mosé, al Sacro Monte. Ma quando è suonata la sirena ho pensato che sarei arrivato tardi ai festeggiamenti, quindi ho rimandato. Alle 7 del mattino, senza più il pallone, che fra l’altro ho scoperto solo dopo 25 anni dove fosse finito, sono partito verso il Sacro Monte. Dopo dieci passi in salita ho sentito qualcuno chiamarmi: erano quattro ragazzi con il giornale in mano che leggevano sulla balconata e mi hanno fatto i complimenti. Sono andato avanti così per altri quattro giorni, dormendo forse un’ora in totale, fino a crollare sul divano».

Lei non ha mai giocato in NBA, ma ci ricordiamo uno storico pomeriggio sul playground del Centro Campus insieme ad Allen Iverson. Ce lo racconta?

«È un ricordo bellissimo. A un certo punto Iverson inizia a giocare “uno contro uno” davanti a un mio amico, Mauro Costantino, e comincia a fare crossover, palleggi tra le gambe, cambi di mano da fare girare la testa. A un certo punto il mio amico allunga la mano, gli ruba il pallone e va in contropiede dall’altra parte. Quello è stato l’aneddoto più divertente, oltre ovviamente ai numeri che Allen ha fatto vedere in campo, davanti a una cornice di pubblico fantastica».

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