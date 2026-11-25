Lo scrittore Andrea Vitali sarà ospite a Besozzo martedì 1 dicembre, alle ore 20.45, nella Sala Letture della Biblioteca di via Mazzini 10 per presentare il romanzo “Parola di Perpetua. I casi del Maresciallo Ernesto Maccadò”. L’incontro è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la libreria Ubik di Sesto Calende.

La trama tra il 1935 e il lago di Como

A dialogare con l’autore durante la serata sarà Barbara Bottazzi, co-direttrice del blog “Gli Amanti dei Libri”, che condurrà un’intervista dedicata alla genesi del libro, ai personaggi e ai temi trattati.

Il romanzo è ambientato nella Bellano del 1935, lungo le rive del lago di Como, e prende avvio dall’arrivo in paese di un personaggio misterioso travestito da sacerdote. L’intuizione della perpetua Scudiscia fa scattare un’indagine del maresciallo Ernesto Maccadò che porta alla luce una storia più articolata del previsto, tra intrighi, segreti, pettegolezzi e lo stile ironico tipico dell’autore.

Informazioni e prenotazioni

Al termine della chiacchierata con il pubblico sarà possibile acquistare il volume e prendere parte al firmacopie.

«L’incontro sarà un’opportunità – le parole dell’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio – per conoscere da vicino uno degli autori più amati della narrativa italiana contemporanea e per condividere il piacere della lettura e del racconto, in un momento di incontro e dialogo con il pubblico».

La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata all’indirizzo email biblioteca@comune.besozzo.va.it oppure telefonando al numero 0332/970623.