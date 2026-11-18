Angera avvia il percorso partecipativo per il futuro dell’ex Bar Aleo di Barzola
L'amministrazione comunale punta ad acquisire l'immobile entro dicembre e coinvolge cittadini, associazioni ed enti del Terzo Settore per definirne funzioni e gestione.
Un nuovo spazio di comunità per la frazione di Barzola costruito attraverso il confronto con il territorio. Il Comune di Angera ha avviato un percorso di co-programmazione per immaginare il futuro dell’ex Bar Aleo, l’immobile di via Sant’Isidoro che l’amministrazione intende acquistare entro dicembre 2026.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la frazione e rafforzare i servizi, le occasioni di incontro e le relazioni sociali. Per questo il Comune ha deciso di coinvolgere cittadini, associazioni, organizzazioni del Terzo Settore e tutti i soggetti interessati nella definizione delle possibili destinazioni d’uso e delle modalità di gestione dello stabile.
Tra le idee già emerse figurano un negozio di prodotti locali e a chilometro zero, un bar o spazio di incontro, un luogo dedicato ad attività socio-culturali e intergenerazionali e più in generale uno spazio aperto alle iniziative rivolte alla cittadinanza. L’attenzione è rivolta anche alla costruzione di un progetto che favorisca l’inclusione di persone in condizione di fragilità attraverso opportunità di inserimento lavorativo coordinate dal Servizio sociale comunale.
«La co-programmazione rappresenta un’occasione per raccogliere bisogni, idee e proposte, coinvolgendo direttamente chi vive e opera a Barzola e nel territorio di Angera – spiega la sindaca Marcella Androni -. La volontà dell’amministrazione è avere un presidio pubblico anche nella frazione di Barzola e tornare a offrire un punto di aggregazione e socialità nella frazione».
Possono partecipare gli abitanti della frazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti del Terzo Settore e altri soggetti portatori di interessi rilevanti. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al Comune entro il 30 novembre 2026.
Il primo incontro pubblico è in programma martedì 1 dicembre alle 17.30 nella sala consiliare del Comune di Angera, con ingresso da via Cavour 19. Il percorso si concluderà entro il 28 febbraio 2027 e porterà alla stesura di un documento condiviso con le proposte emerse durante il confronto.
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