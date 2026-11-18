Il Comune di Angera interviene sul verde di Piazza Parrocchiale con una serie di lavori che riguardano il grande cedro della piazza e altre alberature dell’area. Gli interventi seguono le indicazioni contenute in una relazione tecnica agronomica che ha valutato lo stato di salute delle piante e le azioni necessarie per la loro conservazione e per la sicurezza dei cittadini.

Tra le opere previste figura l’abbattimento di due pini domestici. Secondo la relazione, le condizioni dei due esemplari non consentono infatti di recuperarne la stabilità e di garantire adeguati livelli di sicurezza. Al loro posto saranno messi a dimora due tigli, che andranno a integrare il patrimonio arboreo già presente nella piazza.

Particolare attenzione è riservata al grande cedro, considerato un elemento di valore paesaggistico e storico. Gli accertamenti effettuati nell’ottobre del 2025 hanno evidenziato la necessità di interventi di cura e monitoraggio. L’albero porta ancora i segni del fulmine che lo aveva colpito nel luglio dello scorso anno, con una fessurazione del tronco e danni alla corteccia. Le analisi hanno inoltre rilevato una carie interna che dovrà essere tenuta sotto controllo nel tempo.

Nei prossimi giorni sarà effettuata una potatura selettiva della chioma, con l’eliminazione dei rami secchi, deboli o interferenti. L’intervento, che sarà eseguito da personale specializzato attraverso la tecnica del tree climbing, manterrà inalterate forma e dimensioni dell’albero, senza capitozzature o cimature. Saranno inoltre verificati e regolati i sistemi di consolidamento già installati sulle branche principali e nella zona interessata dalla fessurazione del tronco.

Un’altra parte dei lavori interesserà il terreno attorno al cedro. Il progetto prevede operazioni di decompattazione e biostimolazione radicale per migliorare le condizioni del suolo, oggi penalizzate dalla presenza di superfici impermeabili e dalle interferenze con le strutture esistenti. In futuro l’amministrazione valuterà anche una più ampia riqualificazione dell’aiuola principale e dell’area circostante.

«La conservazione del cedro sarà accompagnata da verifiche periodiche del suo stato vegetativo, sanitario e strutturale. Un percorso di cura che affianca alla tutela di un elemento significativo della piazza la riduzione dei rischi per chi la frequenta. La Piazza Parrocchiale è un luogo simbolo di Angera che merita di essere attenzionato», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simona Piscia.