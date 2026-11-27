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Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota del Circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese, relativa all’assemblea pubblica che si è svolta il 14 novembre a Laveno Mombello per discutere dell’ipotesi di progetto di installazione di un’antenna per la telefonia mobile nell’area del Parco Forte Castello. Nel comunicato, l’associazione ripercorre quanto emerso durante l’incontro, esprime le proprie preoccupazioni per l’impatto dell’impianto e chiede all’amministrazione comunale di individuare soluzioni alternative. (In apertura: un rendering realizzato dall’associazione per visualizzare la posizione in cui verrebbe installata l’antenna).

Contro l’installazione di impianto per telefonia mobile

Parco Castello – Laveno Mombello (VA)

Sabato 14 novembre 2026 si è svolta a Laveno Mombello l’Assemblea Pubblica convocata dal locale Circolo di Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese.

Numerosi cittadini si sono riuniti per opporsi all’installazione, da parte dell’operatore telefonico Iliad, di un’antenna alta 30 metri nel Parco Forte Castello, a Laveno Mombello.

L’area è soggetta a vincoli storici, archeologici e paesaggistici e offre una vista unica sul Lago Maggiore.

Sulla collina S. Michele sono ospitate mura medievali che accolgono i resti della storica fortezza militare austriaca e l’ossario con i resti dei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi e dei soldati austriaci caduti nella battaglia risorgimentale avvenuta nel 1859.

L’impatto di un simile impianto è stato evidente dall’osservazione dei documenti, delle foto e dei rendering proiettati in Sala Civica, presenti alcuni rappresentanti della nuova e della vecchia amministrazione comunale.

Ne è emersa una situazione poco chiara, con una “Determina” e di un Contratto firmato che autorizza l’istallazione dell’antenna, con parere Negativo della commissione Paesaggio contrastante che suggeriva di integrare l’antenna all’interno della torre del Forte Castello e lasciava all’amministrazione il compito di trovare un luogo idoneo. Anche il silenzio della Soprintendenza alle Belle Arti appare in contrasto con la necessità di proteggere il sito e desta sgomento. Il circolo Legambiente ha chiesto più volte di intervenire a tutela del parco.

I documenti e i verbali non concordano con quanto dichiarato durante il dibattito dall’ex sindaco: emerge una contraddizione evidente. Da un lato, l’amministrazione ha proposto alcuni siti idonei all’installazione, tra cui il parco Forte Castello. Dall’altro, il “regolamento comunale antenne” per la telefonia, redatto e approvato dalla stessa amministrazione, prevede la tutela dei siti di interesse storico e paesaggistico e consente anche di utilizzare postazioni già esistenti.

L’ex sindaco ha affermato che la postazione di via Carcano non distante dal parco, presenta morosità da parte delle compagnie che lo utilizzano, a causa di mancati pagamenti. La domanda è d’obbligo, Perché non era stata evidenziata prima la possibilità di utilizzare quella postazione?

Quanto emerge dai documenti firmati dall’ex sindaco e dalla sua giunta contraddice dunque l’operato della loro amministrazione.

I comuni non sono del tutto impotenti di fronte a un quadro normativo nazionale favorevole ai gestori di telefonia: possono proporre siti alternativi, soprattutto quando il sito in questione è tutelato come luogo di alto interesse storico e paesaggistico come indicato dal PGT del comune di Laveno Mombello.

L’attuale Giunta Comunale intende trovare soluzioni alternative e Comunica che la postazione di via Carcano ospita un ripetitore che può essere riassegnato. Questo permetterebbe anche di porre in sicurezza il Liceo attiguo al Parco che con l’attuale autorizzazione risulterebbe esposta a onde elettromagnetiche non solo per 4 ore come evidenziato da A.R.P.A. ma di 8 ore, come Il proprietario dello stabile ha affermato.

Numerosi cittadini hanno espresso preoccupazione per la carenza di trasparenza e informazione su una questione di particolare rilevanza. Hanno invitato il Consiglio comunale a tutelare la salute pubblica e il valore storico del Parco Forte Castello di Laveno, chiedendo interventi concreti per contrastarne lo stato di abbandono e garantirne la cura e la valorizzazione nel tempo.

La richiesta è in linea con gli obiettivi del Regolamento comunale sulle antenne, che mira a salvaguardare il paesaggio e la salute pubblica. Si auspica che tali principi continuino a orientare le decisioni future.

Chi accompagna le scolaresche in visita al parco ha espresso preoccupazione per la possibile esposizione degli studenti alle onde elettromagnetiche e per la presenza dell’antenna.

Questa preoccupazione richiama l’importanza di valutare con attenzione ogni possibile impatto sul parco e sulle attività che vi si svolgono, insieme alla necessità di tutelarne il valore storico e paesaggistico.

Si invita pertanto l’amministrazione comunale a realizzare gli interventi di riqualificazione del parco promessi nel programma elettorale e promuovere iniziative culturali e ricreative.

Qualora non venisse individuata una soluzione alternativa per l’installazione dell’antenna, il circolo di Legambiente promuoverà una raccolta firme tra i cittadini. Il circolo resta in attesa di riscontri concreti da parte dell’amministrazione e informerà sulle iniziative previste le persone che hanno fornito i propri recapiti. Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare e a offrire il proprio sostegno.

Il circolo Legambiente ringrazia tutte le persone che hanno partecipato numerose e attivamente. Rinnova il proprio impegno a monitorare costantemente il territorio, tutelare i cittadini e promuovere il dialogo con le persone interessate su questo e altri temi di rilevanza ambientale.

Circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese