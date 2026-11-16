Antenna al Pratone di Sant’Ambrogio, il Comitato incalza Legambiente che replica: “Non ci hanno mai contattati”

Si accende il confronto tra associazioni e cittadini attorno al progetto di installazione di un ripetitore per la telefonia mobile nell’area del Pratone di via Civelli, a Sant’Ambrogio Olona. Il Comitato Amici di Sant’Ambrogio Olona, che da mesi coordina la mobilitazione contro l’impianto raccogliendo oltre 1.935 firme nella petizione online, ha diffuso una nota rivolta direttamente a Legambiente Varese per chiedere una presa di posizione pubblica sulla vicenda.

«Sono trascorsi diversi mesi dalla mobilitazione per impedire l’installazione di questo particolare ripetitore telefonico — scrive il comitato nella nota datata 14 novembre —. Ci sono state riunioni con le istituzioni, copertura stampa, mobilitazione di altre associazioni ambientaliste e quasi duemila firme a questa petizione. Da Legambiente Varese, invece, neanche una parola».

Nel comunicato, i residenti sollecitano l’associazione a rendere nota la propria valutazione sull’opportunità dell’intervento in un’area riconosciuta anche dall’amministrazione comunale come di alto valore naturalistico e paesaggistico, sostenendo che la tutela ambientale debba tradursi in posizioni esplicite nei confronti degli enti competenti.

La replica di Legambiente e il quadro autorizzativo

Alle osservazioni del gruppo cittadino risponde direttamente Legambiente, chiarendo in primo luogo che non vi è mai stato un coinvolgimento formale da parte dei promotori della raccolta firme: «Il comitato non ci ha mai contattato, come invece fatto in passato da altri comitati». Nel merito della questione, l’associazione sottolinea inoltre i margini ristretti lasciati dalla normativa nazionale in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni, osservando come gli impianti di telefonia mobile finiscano per prevalere sui vincoli territoriali, al punto che lo stesso Comune di Varese non ha potuto bloccare l’iter pur avendo espresso parere contrario.

La vicenda amministrativa ha infatti registrato nelle ultime settimane passaggi decisivi: nonostante l’opposizione manifestata da Palazzo Estense, Regione Lombardia ha proceduto alla rettifica del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), rimuovendo il vincolo sull’area privata di via Civelli e consentendo così all’operatore Iliad di disporre delle autorizzazioni per avviare i lavori. Sul fronte associativo era intervenuta nei giorni scorsi anche Amici della Terra Varese ODV, con un’istanza di accesso civico e la richiesta all’amministrazione comunale di valutare un ricorso al Tar contro il provvedimento regionale.