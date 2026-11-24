Un approccio integrato che unisce salute umana, medicina veterinaria e tutela dell’ambiente per contrastare un fenomeno che in Europa provoca oltre 35mila decessi ogni anno. È questo il tema al centro del convegno «Antibiotico-resistenza: uomo, animali, ambiente. Una sfida per il futuro», ospitato nella mattinata del 20 novembre nell’Aula Magna Granero Porati dell’Università dell’Insubria a Varese. Promosso dal Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita nell’ambito della World Antibiotic Awareness Week dell’Oms, l’incontro ha posto l’accento sulle proiezioni al 2035, secondo cui fino al 90% delle infezioni ospedaliere potrebbe essere causato da microrganismi multiresistenti.

La partecipazione delle scuole e delle istituzioni

All’iniziativa hanno preso parte un centinaio di studenti in presenza del Liceo Scientifico Ferraris e dell’Isis Newton di Varese, affiancati dagli iscritti ai corsi di laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie dell’ateneo, mentre altre classi si sono collegate da remoto da Tradate e Gallarate. I lavori, coordinati da Flavia Marinelli, Francesca Berini ed Elena Rosini, sono stati aperti dai saluti istituzionali del sindaco di Varese Davide Galimberti, del presidente della Provincia Marco Magrini, del direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso e del prorettore vicario Umberto Piarulli.

Dal contesto clinico ai depuratori

Il confronto ha analizzato la diffusione dei batteri resistenti lungo tutta la filiera:

Ambito ospedaliero: Mattia Carbotti, dirigente medico di Virologia e Microbiologia Clinica dell’Asst Sette Laghi, ha illustrato il quadro clinico e le misure di contenimento adottate all’Ospedale di Varese.

Settore veterinario: Chiara Faccin, direttrice del settore Igiene allevamenti e produzioni zootecniche di Ats Insubria, ha approfondito le azioni di controllo negli allevamenti zootecnici e il ruolo degli animali da compagnia.

Risorse idriche: Daniele Cecconet (responsabile ricerca e innovazione Alfambiente) ha illustrato le attività di monitoraggio dei residui di farmaci e droghe nei depuratori gestiti da Alfa. Nel corso della mattinata è stato inoltre proiettato l’episodio «Giù per il tubo: la relazione tra farmaci e inquinamento» del podcast Come acqua comanda, realizzato da Alfa con la conduzione di Giovanni Storti.

I progetti di ricerca transfrontalieri

Spazio infine a due iniziative sostenute dal programma Interreg Italia-Svizzera in collaborazione con l’Università dell’Insubria. Camilla Capelli (Supsi) e Marco Farioli (Ats Insubria) hanno presentato SAI – Salvaguardia Acquae Insubriae, dedicato al monitoraggio e alla tutela degli ecosistemi lacustri. Giacomo Carenzi (Fondazione Istituto Insubrico di ricerca per la vita) e Vincenzo Pennone (Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio) hanno invece illustrato BIO-ITA-3D-SWISS, mirato allo sviluppo di biomateriali stampati in 3D con prodotti naturali antimicrobici per prevenire le infezioni ortopediche.

La mattinata si è conclusa con gli interventi degli studenti e l’appello dei relatori a un impiego consapevole degli antibiotici, evidenziando il ruolo della formazione e della ricerca scientifica nel contenimento del fenomeno.