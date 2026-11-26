Un pomeriggio dedicato alle antiche mappe, ai nomi popolari dei borghi e alle memorie delle famiglie locali è in programma sabato 28 novembre alle 16 nella Sala Consiliare di via Filippini 30 a Cugliate Fabiasco. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Cugliate Fabiasco Aps con il patrocinio del Comune.

“Curt”, “cà” e le targhe in ceramica

Al centro dell’appuntamento ci saranno i nomi con cui venivano identificate le vecchie “curt” e “cà” nei nuclei originari dei due borghi oltre 150 anni fa, quando Cugliate contava circa 400 abitanti e Fabiasco intorno ai 200. Durante l’incontro verranno mostrate in anteprima alcune delle targhe in ceramica che nei prossimi mesi saranno posizionate sugli edifici.

Il lavoro di ricostruzione ha portato a individuare circa 60 fabbricati su cui verranno applicate altrettante targhe con gli antichi toponimi popolari.

Ricerche tra archivi e Catasto

A condurre l’incontro sarà Gianfranco De Giorgi, coinvolto dal presidente della Pro Loco Giampaolo Concas per dare impulso al progetto “targhe” e alle attività collegate. De Giorgi appartiene a un’antica famiglia di Fabiasco e, pur non risiedendo più in paese, mantiene un forte legame con la storia dei propri antenati.

Alla preparazione della documentazione hanno collaborato diversi volontari della Pro Loco, in particolare Nelda Braga al fianco di De Giorgi, attraverso la consultazione delle mappe del Catasto Lombardo Veneto e ricerche negli Archivi storici di Varese e di Milano.

Storie di migrazione dei due borghi

L’incontro sarà anche l’occasione per ripercorrere vicende di migrazione legate alle famiglie di Cugliate e di Fabiasco.

Nel corso del pomeriggio verranno raccontate piccole e grandi storie di compaesani che nei secoli hanno lasciato il territorio per andare in giro per il mondo in cerca di fortuna.