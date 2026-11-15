Antipasto sfizioso per il Trofeo comunale Brezzo di Bedero

Era proprio un venerdì come tanti altri sui campi di bocce dove gli atleti sorteggiati per la gara regionale 22° Trofeo Comune di Brezzo di Bedero svolgono con puntiglio il loro compitino per aggiudicarsi il successo nell’eliminatoria onde avere l’onore di battersi per la conquista del primato.

Ma non era un giorno assimilabile agli altri sui terreni di gioco di Brezzo di Bedero e Vergiate, nella versione ormai conclamata della gara a settori: era diverso, era orientato a essere dipinto in modo particolare, quasi si trattasse di un quadro di Maurice Utrillo, l’Uomo di Montmartre, che sapeva trasformare le vie, le case del quartiere di Parigi in immagini uniche tanto da suscitare ammirazione per la sua capacità interpretativa.

Grandissimo Maurice e grandissima la madre Valadon Suzanne – così ribattezzata da Toulouse-Lautrec che non amava il suo nome d’origine Marie-Clementine – una delle più prestigiose disegnatrici/pittrici del periodo impressionistico.

Così a Bedero planano alcuni uomini simbolo dell’immensa classe che il gioco delle bocce può esprimere, classe atta a suscitare entusiasmo, meraviglia, sconcerto persino, nella valutazione di alcune giocate che sembrerebbero impossibili: non sono più tali, ma sono l’espressione di un talento purissimo, ineguagliabile.

Perché si rimane attoniti di fronte a un tunnel perfezionato da un fantasista del gioco del calcio? Perché è inatteso, è l’esplosione dell’inventiva, del genio, insomma.

Lo schieramento è massiccio, da Renato Biancotto della Ternatese, campione italiano, antico ma sempre in sintonia con prestazioni di elevato livello, al duo di Possaccio, Turuani – pure lui ex-campione italiano – e Rullo, titolari della squadra che disputa il campionato di A2, all’altro duo di Cuvio, il perenne, inossidabile fuoriclasse che risponde al nome di Barilani e all’inatteso, ma sommamente competitivo, Maggi.

Quando si parte Biancotto contro Rossi e Turuani contro Branchini procedono “a braccetto” 2-0, 4-0, 6-0: appare tutto scontato a favore, ovviamente, dei nomi altisonanti. A quel punto interviene qualcosa che muta in modo sostanziale le contese.

Turuani si fa rimontare in modo inatteso, tanto che il Mirko si porta addirittura in vantaggio per 8-6, ponendo una seria ipoteca sul passaggio del turno; poi si smarrisce, vuole osare oltre il limite? Difficile fare un’analisi corretta, resta che concede quattro punti in una mano al Roberto che non si lascia sfuggire l’occasione e impallina l’avversario per 12-8.

Il Renato vorrebbe imitare, ma ci riesce solo in parte, fa risalire il Franco, meno preciso del solito nell’accosto, sino al 7-4, poi riparte e conclude 12-5.

E’ il momento di Barilani, il quale, con il suo consueto atteggiamento disincantato deve misurarsi con l’altro alfiere di Possaccio Rullo. Il nome non tragga in inganno, a rullare, quasi con indifferenza, è lui con un perentorio 12-2 che non ammette alcuna recriminazione.

Si arriva alle due semifinali, con i due cuviesi che guatano gli avversari con un cipiglio decisamente bieco. Comunque è uno spettacolo, nonostante qualche leggera sbavatura di Turuani negli accosti e di Biancotto nel tiro, si assiste a un campionario di prodezze encomiabile e ogni pronostico formulato è destinato a finire nel famoso cestino della carta straccia.

Barilani/Biancotto, dopo un’iniziale partenza a razzo di Renato, duellano senza esclusione di colpi, s’inseguono, si sorpassano, il Walter colpisce una serie infinita di voli fintantoché riesce ad affermarsi per 12-10, ma Biancotto non può rammaricarsi: a questi livelli è sufficiente un lieve alito della dea bendata per volgere la contesa a proprio favore.

Dall’altra parte la medesima sinfonia, l’esponente di Posaccio pareva dovesse passeggiare, poi si trova di fronte un tignoso Maggi che riesce sempre a nascondere qualche boccia, tanto è vero che il punteggio oscilla alternativamente per uno o l’altro dei contendenti, infine, sul 9-10, il Roberto ha l’occasione: punto a terra e tre bocce nelle mani. Riesce a piazzarne solo una, non finisce l’incontro e la sconta, perché il Maggi non è venuto a fare il turista, ma a vincere, come ottiene senza remore nell’ultima mano.

Due cuviesi in finale se la giocano? Assolutamente no, il Walter è il predestinato e il Walter sarà designato a difendere i colori nelle finali di venerdì 20 novembre.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

14 novembre – Campionato Serie A2 – quarta giornata

Possaccio (VCO) – Fontespina (MC) 8-8

16 novembre – Ternatese –prosegue serale regionale coppia ABCD

16 novembre – Renese c/o Monvalle – prosegue serale regionale coppia imposta

20 novembre – Bederese – finale serale regionale individuale ABCD