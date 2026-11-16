Anziano derubato e ucciso a Milano con il trucco del finto carabiniere: i due arrestati avevano colpito pochi giorni fa a Varese

C’è un legame con Varese in merito alla tragica rapina costata la vita a un uomo di 92 anni a Milano, ingannato nella propria abitazione con il noto raggiro del finto carabiniere. L’uomo era stato rinvenuto senza vita il 27 ottobre nella sua abitazione, in zona Porta Romana, con evidenti lesioni alla testa. Inizialmente si era ipotizzato un incidente domestico, ma le indagini della polizia hanno permesso di ricostruire l’aggressione e risalire ai presunti responsabili. Poco prima di essere assalito, l’anziano aveva ricevuto una telefonata e predisposto i propri gioielli.

E due giovani arrestati per rapina e omicidio nel capoluogo lombardo erano entrati in azione proprio a Varese appena pochi giorni fa, mettendo a segno una truffa con un copione quasi identico ai danni di un’anziana di 81 anni. In quell’occasione erano stati arrestati dalla Polizia di Stato, ma dopo le formalità e il passaggio davanti all’autorità giudiziaria erano stati rimessi in libertà, tornando così a colpire.

Il colpo a Varese: finti finanzieri e 50mila euro di gioielli

Nella zona di Bobbiate i due — di 19 e 22 anni — avevano preso di mira una donna di 81 anni. Tutto era iniziato con una telefonata: un interlocutore, qualificandosi falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza, aveva comunicato all’anziana l’esistenza di presunte sanzioni da saldare a carico del marito defunto. Nel corso della conversazione, il finto finanziere aveva convinto la donna a raccogliere e quantificare il denaro contante e i beni preziosi custoditi in casa, preannunciando l’arrivo di un incaricato per effettuare una verifica.

Poco dopo, uno dei giovani si era presentato alla porta dell’abitazione, dove la vittima aveva nel frattempo riposto i propri oggetti di valore all’interno di due cofanetti. Approfittando di un attimo di distrazione della donna, il ragazzo aveva afferrato i preziosi — per un valore stimato intorno ai 50mila euro — dandosi poi a una precipitosa fuga e scavalcando persino il cancello del condominio.

L’arresto della Squadra Mobile e la scarcerazione

A far scattare l’allarme erano stati alcuni vicini di casa, le cui segnalazioni avevano permesso un intervento immediato degli investigatori della Squadra Mobile di Varese. Uno dei due giovani era stato rintracciato e bloccato a bordo di un autobus di linea diretto verso la stazione ferroviaria, mentre le successive attività info-investigative avevano consentito di risalire anche al complice, rimasto nei pressi dell’edificio con la funzione di “palo”.

L’operazione della Polizia aveva permesso di recuperare l’intera refurtiva — collane in oro e perle, anelli e orologi — poi restituita alla legittima proprietaria. Condotti inizialmente presso la casa circondariale di Varese su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due erano stati successivamente rimessi in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.