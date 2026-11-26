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Non sono passate nemmeno dodici ore dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che alla caserma dei carabinieri di Somma Lombardo si presenta una donna con bambino, per denunciare un episodio. Una militare la prende subito in carico e la accompagna nella stanza dedicata, ambiente accogliente e riparato.

Galleria fotografica A Somma una stanza per accogliere le donne vittime di violenza 4 di 9

La particolarità di questa scena è che appesi alla porta ci sono ancora due pezzi di nastro tricolore: la stanza per le audizioni è stata appena inaugurata, solo pochi minuti prima.

Un allestimento che è stato curato da Soroptimist Busto Arsizio Ticino Olona con il sostegno di Stie (società di trasporto gruppo Star) ed è completato da una valigetta con strumenti per la audio registrazione e archiviazione in automatico delle testimonianze, per interventi fuori sede.

«Questa nuova stanza è stata realizzata nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per me” – ha spiegato Paola Boeri, presidente di Soroptimist Busto Arsizio Ticino Olona – ed è pensata come un luogo di ascolto, rispetto e speranza rivolto alle donne che hanno subito violenza».

Un’iniziativa nata nel 2016 e che oggi conta oltre 300 spazi attivi in tutta Italia: «Per il nostro club si tratta della quarta realizzazione sul territorio, dopo quella alla caserma dei carabinieri di Busto Arsizio e le due a Legnano, presso i carabinieri e il commissariato. L’obiettivo è affrontare il delicato momento della denuncia e renderlo meno traumatico, senza dimenticare che resta fondamentale investire preventivamente in educazione,formazione e sensibilizzazione».

È un nuovo tassello dell’attenzione che si sta costruendo nell’Arma rispetto al tema della violenza di genere e tutela delle donne: spazi, ma anche formazione del personale – maschile e femminile- per evitare episodi spiacevoli di sottovalutazione (ce n’è stato uno anche in zona, a Samarate, con conseguenze tragiche e provvedimenti disciplinari) e rendere invece più efficace la raccolta della denuncia e i provvedimenti di tutela.

La scelta della sede non è casuale, come ha sottolineato il comandante della Compagnia carabinieri di Gallarate, maggiore Pierpaolo Convertino: «Somma Lombardo è l’unica stazione in provincia, tra quelle non sede di Compagnia, a essere aperta 24 ore su 24, oltre ad avere una posizione baricentrica rispetto all’intero territorio di competenza, che si estende da Gallarate fino a Cazzago Brabbia».

Un presidio che serve un bacino di otto comuni, ma che rappresenta solo un tassello di un impegno più ampio, per tutto il territorio. «Ci dobbiamo sforzare per trovare altre isole di tranquillità per le donne che vengono a denunciare», ha infatti esortato il tenente colonnello Alessandro Scorziello, intervenuto per il comando provinciale di Varese, indicando in particolare l’area del Saronnese come territorio su cui concentrare i prossimi sforzi.

All’inaugurazione, a testimonianza della rete istituzionale e associativa attiva sul territorio, hanno preso parte i sindaci di Somma Lombardo, Casorate Sempione e Arsago Seprio, una rappresentanza della Camera penale di Busto Arsizio e le associazioni Donna Sicura, Eva Onlus e Progetto Layla.

Fondamentale per la concretizzazione del progetto è stata la sponsorizzazione di Stie (Gruppo Star). Un impegno che si inserisce in un percorso aziendale già consolidato sui temi dell’inclusione, tanto che l’azienda ha ottenuto la Certificazione della parità di genere prevista dal Pnrr e recentemente una menzione al “Premio per la Parità di Genere” promosso da Assolombarda. «Abbiamo preso contatto con la sezione di Busto Arsizio di Soroptimist International, che vuole lavorare sulla prevenzione della violenza sulle donne, l’unico pilastro in grado di agire prima che il danno sia compiuto – ha dichiarato Alberta Medici, responsabile risorse umane per la parte nord del Gruppo Star –. Sosteniamo questo progetto realizzando uno spazio sicuro dove le donne che denunciano violenze e abusi possano sentirsi protette».