Applausi e sold out per la prima del film di Samuele Corsalini

Quattro sale sold out e una quinta vicina al tutto esaurito. È stata una serata di grande partecipazione quella di domenica 15 novembre al Miv Multisala Impero di di Varese, dove è stato proeittato per la prima volta “Quel che non sai di Varese”, il docufilm realizzato da Samuele Corsalini. Un successo di pubblico che apre già la strada a nuove proiezioni, per permettere anche a chi non è riuscito a trovare posto di vedere il film dedicato alla storia della città.

Galleria fotografica Al Miv di Varese la proiezioni del film di Samuele Corsalini 4 di 6

Il documentario, della durata di poco meno di un’ora, accompagna gli spettatori alla scoperta di una Varese che non tutti conoscono, attraverso immagini d’archivio, riprese aeree e racconti che ripercorrono alcune delle pagine più significative del passato cittadino. Un viaggio che guarda in particolare agli anni della Belle Époque, quando Varese era una destinazione turistica conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale.

La serata si è aperta con un momento di presentazione, durante il quale Corsalini ha raccontato la nascita del progetto, sviluppato nell’arco di nove mesi, e le ragioni che lo hanno spinto a realizzarlo. «Spero che il titolo non tragga in inganno: questo è un film d’amore. L’amata si chiama Varese», ha spiegato l’autore, sottolineando il legame personale con la città e il desiderio di farne conoscere il patrimonio storico e culturale. Un invito a riscoprire la storia della città non soltanto come memoria del passato, ma anche come punto di partenza per valorizzarne il presente e le potenzialità.

Alla prima erano presenti anche numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello, il sindaco Davide Galimberti, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e i consiglieri regionali Samuele Astuti, Emanuele Monti e Giuseppe Licata. In sala anche Antonio Maria Orecchia, docente di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria. Alla presentazione hanno partecipato i giornalisti Pasquale Martinoli e Mattia Andriolo.

Al termine della proiezione, il pubblico ha accolto Corsalini con un lungo applauso e una standing ovation. L’autore è tornato davanti agli spettatori per ringraziare, visibilmente emozionato dalla risposta della città.

Il successo della prima, con quattro sale esaurite e una quinta quasi al completo, ha portato a programmare nuove proiezioni al Miv. Tre gli appuntamenti già in calendario: mercoledì 18 novembre alle 21 e martedì 24 novembre alle 19.45 e alle 21.15. Nuove occasioni per scoprire sul grande schermo la storia e le curiosità di Varese attraverso il racconto di Samuele Corsalini.

I biglietti per le prossime proiezioni sul sito ufficiale del Miv.