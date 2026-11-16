Approvata la suddivisione dei ristorni dei frontalieri: alla provincia di Varese oltre 5 milioni di euro
I finanziamenti serviranno a realizzare opere pubbliche, migliorare la mobilità e sostenere l'edilizia abitativa. Tra le province beneficiarie c'è anche Varese
Sono oltre 95,5 milioni di euro le risorse che Regione Lombardia distribuirà ai territori interessati dal lavoro frontaliero grazie ai ristorni fiscali provenienti dalla Svizzera. La Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi destinati ai Comuni situati entro 20 chilometri dal confine elvetico, alle Comunità Montane e alle Province coinvolte.
Alla provincia di Varese, anche quest’anno, andrà la quota più consistente, pari a 5 milioni e 539mila euro.
Le risorse dovranno essere utilizzate per realizzare opere pubbliche di interesse generale, con una particolare attenzione all’edilizia abitativa e al trasporto pubblico. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita nei territori di frontiera e agevolare gli spostamenti quotidiani dei lavoratori che attraversano il confine per raggiungere il posto di lavoro in Svizzera.
Tra le province interessate dal provvedimento figurano Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese. Quando i finanziamenti saranno assegnati a enti diversi dai singoli Comuni, dovranno essere privilegiati interventi capaci di rispondere alle esigenze di più realtà di frontiera.
«Con questa delibera trasformiamo le risorse ricevute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in opportunità concrete per i territori di frontiera», spiega il presidente Attilio Fontana. Il governatore sottolinea che, nella fase transitoria del nuovo Accordo fiscale tra Italia e Svizzera, i fondi permetteranno di realizzare opere pubbliche e interventi in grado di rispondere alle necessità delle comunità locali. «È un modo concreto per riconoscere il contributo delle tante cittadine e dei tanti cittadini lombardi che ogni giorno lavorano oltre confine: risorse che tornano sul territorio per agevolare gli spostamenti verso il luogo di lavoro e migliorare la qualità della vita nei Comuni di residenza».
Sulla destinazione dei finanziamenti interviene anche l’assessore Massimo Sertori, che definisce i ristorni risorse importanti e attese dai territori. I fondi serviranno a realizzare, completare o potenziare opere pubbliche utili alla mobilità dei frontalieri, ma anche interventi nell’edilizia abitativa. Tra le opere che possono essere finanziate figurano strade, rotatorie, ponti e infrastrutture per il trasporto pubblico.
«Sono interventi di cui certamente beneficiano i frontalieri per raggiungere il posto di lavoro in Svizzera, ma che si rivelano utili anche per la comunità locale e per quanti vi transitino», osserva Sertori, aggiungendo che proprio il contributo dei lavoratori lombardi oltreconfine consente di realizzare opere a vantaggio dell’intera collettività.
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