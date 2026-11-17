Approvato all’unanimità il Piano della mobilità ciclistica della Provincia: Varese punta a diventare un hub della bici
Il Consiglio provinciale recepisce parte delle osservazioni di comuni ed enti: 29 in tutto, di cui tre non accolte. Dieci dorsali ciclabili, collegamenti con la Svizzera e il Comasco. In aula gli studenti di «Accademia per il futuro»
Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 17 novembre, il Piano strategico della mobilità ciclistica provinciale, dopo aver esaminato le risposte elaborate dagli uffici alle osservazioni presentate dal territorio. Le osservazioni sono state 29, tre delle quali non accolte.
L’iter
Il piano era stato adottato dal Consiglio, poi pubblicato e reso disponibile per le osservazioni. Da giugno sono arrivate quelle di comuni ed enti, in gran parte relative ai corridoi primari e ad aspetti generali, comprese 21 osservazioni e una di Vergiate sul Ptcp.
Il presidente della Provincia, Marco Magrini ha spiegato che il piano discende dal Ptcp approvato a settembre. In due anni di lavoro con gli uffici, si è costruito un documento che fotografa in modo dettagliato lo stato attuale e propone un piano di azioni a 360 gradi, dai servizi accessori ai programmi di incentivazione, con l’ambizione di restare valido per anni.
Le osservazioni respinte
Non sono state accolte quelle di Besano, Besnate e Olgiate Olona: la proposta di Besnate non aveva valenza sovracomunale, quella di Besano riguardava un singolo comune, mentre il corridoio richiesto da Olgiate sarebbe stato parallelo a un percorso già esistente e a un altro già individuato dal piano. Parzialmente accolte quelle di Cremenaga, Gorla Minore, Jerago e Uniascom (in gran parte richieste di nuovi corridoi primari): «Le modifiche – ha precisato Magrini – hanno aggiunto alcuni corridoi senza incidere sulla spesa globale, perché i costi restano a carico dei comuni. Il piano approvato è dunque simile a quello adottato a giugno».
Le dorsali e l’obiettivo
Il piano individua dieci dorsali, una sorta di «autostrade» per le biciclette per gli spostamenti lunghi, a cui si agganciano i percorsi locali: « L’obiettivo è cambiare la cultura per promuovere la bici anche come prevenzione per la salute – ha commentato Magrini – l’area di Malpensa sarà un punto cardine del Ptcp, con la creazione di un hub della bici con collegamenti da Malpensa verso Gallarate e Sesto Calende, fino alla pista VenTo (Venezia-Torino) verso Milano».
Il dibattito
Silvio Maiocchi (Fratelli d’Italia) ha parlato di «gran lavoro» sulle osservazioni e ha chiesto dei rapporti con le province confinanti e con la Svizzera. Magrini ha risposto che il confronto è avviato dal 2014: con il Canton Ticino si lavora per ridurre il traffico dei frontalieri e favorire la mobilità in bici, con un progetto a Luino e un collegamento fino a Ponte Tresa, la tratta di Gaggiolo già completata e un finanziamento Cariplo per collegare il Parco Pineta fino a Como.
Per la Lega, Sergio Ghiringhelli ha riconosciuto il lavoro svolto, osservando, però, che forse ci sono «troppe ciclabili»: «vanno bene se al posto giusto e ben utilizzate, meglio evitarle se danneggiano i quartieri» Ghiringhelli ha anche ricordato che oltre a costruire nuove ciclabili occorre anche pensare a un fondo per la manutenzione.
Gli studenti in aula
Alla seduta hanno assistito studenti di diverse scuole e dell’Università: dell’Insubria (Giurisprudenza), l’Isis di Bisuschio, i licei Manfredini e l’Einaudi di Varese, il Curie di Tradate, il Da Vinci di Gallarate,il Dalla Chiesa di Sesto, cioè sei scuole delle 11 partecipanti ad «Accademia per il futuro», il progetto promosso dalla Provincia, tramite l’Ufficio scolastico territoriale, con la Camera di Commercio. Ha un duplice obiettivo: far conoscere ai giovani il funzionamento e le competenze della Provincia e coinvolgerli nella definizione delle politiche per il futuro del territorio. Le scuole aderenti sono undici.
Dopo due incontri formativi con gli uffici il 23 e il 30 ottobre, i ragazzi hanno seguito la seduta in cui era prevista l’approvazione del piano. Il percorso prosegue il 25, 26 e 27 novembre con un hackathon di coprogettazione su cultura, ambiente, mobilità, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, e a dicembre porterà alla «Carta delle nuove generazioni», pensata come un contratto sociale tra Provincia e giovani.
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