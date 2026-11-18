È stato votato in consiglio comunale il nuovo Piano di Governo del Territorio di Malnate. Ci sono volute diverse sedute, tra proteste delle opposizioni, lunghe trattazioni e anche diverse spiegazioni da parte dell’amministrazione di una visione spesso duramente criticata. Dopo l’ultimo voto di venerdì 13 novembre, il comune ha pubblicato una nota per comunicare quelli che saranno le variazioni che saranno messe in atto. «Si chiude così un percorso iniziato con l’adozione del giugno 2025 e proseguito con il deposito degli atti e l’esame delle osservazioni, dieci sedute di Commissione e diverse serate di Consiglio, fino alle tre sedute di fine ottobre e al voto di venerdì», si legge nella nota.

«Il Piano – spiega il comunicato dell’amministrazione – mette al primo posto il recupero di ciò che esiste già, a partire dalle aree dismesse, e la creazione di nuovi servizi per i cittadini, come parcheggi e verde di qualità. Il dato che pesa di più riguarda il suolo. Tornano a destinazione agricola 37.314 metri quadrati che i piani precedenti consideravano edificabili, come chiede la legge regionale 31/2014 sul consumo di suolo, e i boschi restano tutelati. Dove si interviene valgono tre regole. Prima di ogni progetto serve un’indagine ambientale su suolo e sottosuolo. I nuovi parcheggi si fanno solo con pavimentazioni che lasciano filtrare l’acqua. Nelle aree rigenerate resta permeabile una quota di terreno tra il 20 e il 30 per cento».

«Le due aree di trasformazione sono nel cuore della città – prosegue la nota -. In via Libia e via Tallachini, dove oggi ci sono diversi edifici dismessi, il Piano prevede la riqualificazione dell’area, anche con un nuovo edificio residenziale. Ci saranno più posti auto per i residenti e per chi frequenta la scuola e i negozi della zona, e più verde, attrezzato sia pubblico sia privato, accanto a quello esistente, che resta tutelato. In via Somalia e via Torquato Tasso un’area oggi inutilizzata potrà tornare a disposizione di tutti, con spazi curati e verde pubblico, nel rispetto dell’aspetto originale della struttura.

Nei quartieri il PGT indica le direzioni di lavoro. In via Milano si completa il polo dei servizi sportivi. Via Caprera sarà collegata a piedi al Parco Primo Maggio, con più verde e più parcheggi per la scuola e le attività della zona. A Gurone, in via Colombo, sono previsti verde fruibile, nuovi parcheggi e un percorso ciclopedonale fino a via Alfredo Di Dio, a sostegno del centro storico della frazione».

«Nel centro storico di Malnate – si legge ancora – il Piano prevede la rigenerazione di piazza Repubblica e piazza Cavour con una zona a traffico limitato. Ci saranno anche due nuovi parcheggi, ricavati prolungando due strade di accesso pedonali, il recupero dell’ex lavatoio e un nuovo spazio verde, in continuità con quello esistente, pensato per bambini, famiglie e anziani. Per queste aree il PGT fissa obiettivi e linee guida. I progetti veri e propri non sono ancora disegnati: saranno sviluppati nei prossimi anni e discussi con i cittadini, i commercianti e i soggetti interessati. Il Piano entrerà in vigore con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia».

«In questi mesi abbiamo esaminato una per una le osservazioni arrivate, e il confronto in Consiglio è stato lungo, a volte duro. Su uno strumento che decide come sarà Malnate per i prossimi anni è giusto così – dichiara la sindaca Nadia Cannito -. Ringrazio gli uffici, che hanno lavorato moltissimo, e tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza. Adesso arriva la parte che i malnatesi vedranno davvero: gli edifici dismessi di via Libia recuperati, i posti auto per chi accompagna i figli a scuola o fa la spesa sotto casa, più verde nei quartieri, le piazze del centro. Ci arriveremo un passo alla volta, e ogni progetto lo discuteremo quartiere per quartiere.»