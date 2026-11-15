Arcigay Varese per la prima volta nella segreteria nazionale con Giovanni Boschini

Si è concluso oggi a Roma il XVIII Congresso nazionale di Arcigay, che dal 13 al 15 novembre ha riunito 181 persone delegate provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle sfide del movimento LGBTQIA+, definire le priorità politiche dei prossimi quattro anni e rinnovare gli organismi nazionali dell’associazione.

Arcigay Varese “Stefano Spadafora” ha partecipato ai lavori congressuali con tre persone delegate: Giovanni Boschini, Carlo Bianchi e Tommaso Tramonte. Dal Congresso arrivano due importanti novità per il territorio, che segnano anche un passaggio significativo nella storia dell’associazione varesina.

Per la prima volta dalla sua fondazione, Arcigay Varese esprime un componente della Segreteria nazionale di Arcigay. Si tratta di Giovanni Boschini, già presidente dell’associazione varesina dal 2016 al febbraio 2026 e attualmente direttore esecutivo, che assume la delega ad Accessibilità, mutualismo e reti di cura.

La delega si concentrerà sulla promozione di una vita associativa sempre più accessibile, con particolare attenzione alle persone con disabilità e neurodivergenti, sul contrasto all’isolamento sociale e sullo sviluppo di iniziative di mutualismo e sostegno reciproco. L’obiettivo è rafforzare la capacità di Arcigay di essere non soltanto un luogo di rivendicazione dei diritti, ma anche una comunità capace di accogliere, includere e prendersi cura delle persone.

Carlo Bianchi è stato inoltre eletto nel Consiglio nazionale di Arcigay, organismo che contribuisce alla definizione e all’attuazione degli indirizzi politici e associativi nazionali, rafforzando così la partecipazione del territorio varesino alla vita dell’associazione.

«È un momento importante per Arcigay Varese e per tutte le persone che, negli anni, hanno contribuito a far crescere la nostra associazione», dichiara Alice Millefanti, presidente di Arcigay Varese. «Per la prima volta una persona del nostro comitato entra nella Segreteria nazionale: un traguardo che racconta un percorso collettivo, fatto di volontariato, impegno e costruzione di comunità. Siamo felici anche dell’elezione di Carlo nel Consiglio nazionale. A entrambi auguriamo buon lavoro, con la consapevolezza che questi incarichi sono soprattutto una responsabilità e un’opportunità per mettere le esperienze del nostro territorio al servizio dell’intera rete associativa».

Arcigay Varese rivolge inoltre un sentito ringraziamento a Tommaso Tramonte, consigliere nazionale uscente, per l’impegno, la dedizione e il prezioso contributo offerto in questi anni alla vita associativa e al lavoro della rete nazionale.

La nuova dirigenza nazionale di Arcigay

Il XVIII Congresso ha segnato anche un importante passaggio nella guida nazionale dell’associazione. Anna Claudia Petrillo è stata eletta nuova segretaria generale di Arcigay, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell’associazione, mentre Luciano Lopopolo torna alla presidenza nazionale, ruolo che aveva già ricoperto dal 2018 al 2022.

Il rinnovo degli organismi nazionali apre una nuova fase di lavoro sui diritti delle persone LGBTQIA+, sul contrasto alle discriminazioni, sull’autodeterminazione e sul rafforzamento della rete associativa in tutta Italia.

Per Arcigay Varese, il Congresso di Roma rappresenta quindi un momento significativo della propria storia, con nuove responsabilità che consentiranno di valorizzare le esperienze maturate sul territorio e contribuire più direttamente al lavoro e alle politiche dell’associazione a livello nazionale.

Arcigay Varese rivolge i propri auguri di buon lavoro alla nuova segretaria generale, al presidente nazionale e a tutte le persone elette nei nuovi organismi associativi.