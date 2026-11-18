Diciotto progetti, 14 milioni e 898mila euro di investimenti e una scadenza fissata al 2029. La Strategia d’area interna InnovAZIONI – Connessioni per la crescita sostenibile del Piambello e delle Valli del Verbano entra nella fase operativa, con l’obiettivo di trasformare le risorse messe a disposizione in cantieri, servizi e nuove opportunità per il territorio.

A guidare il percorso sono la Comunità Montana Valli del Verbano, capofila, e la Comunità Montana del Piambello, che stanno accompagnando i Comuni e gli enti coinvolti verso le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi. I finanziamenti arrivano dai fondi europei FESR e FSE+, da risorse regionali e dal cofinanziamento locale.

Il primo passaggio è già stato avviato. Tra settembre e ottobre la Comunità Montana Valli del Verbano ha incontrato singolarmente i Comuni e gli enti titolari dei progetti, per definire tempi e procedure. Nel frattempo Regione Lombardia ha approvato le linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei fondi FESR, dando ulteriore impulso alla fase di concretizzazione della strategia.

Tra gli interventi più significativi ci sono la rifunzionalizzazione di una parte della stazione internazionale di Luino (nella foto), destinata a diventare uno spazio dedicato ai giovani, il Valley Innovation Campus nell’ex Maglificio Moderno di Arcisate, pensato come polo per la formazione e l’innovazione tecnologica, e il recupero di Villa Campiotti, in Badia di Ganna, per rafforzare l’accoglienza lungo gli itinerari del turismo lento.

«Entrare nella fase operativa di InnovAZIONI significa trasformare in cantieri e servizi concreti ciò che fino a poco fa era ancora sulla carta – spiega Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano –. Quasi 15 milioni di euro investiti su questo territorio non sono un dato astratto, sono azioni pronte per diventare concrete e per avere un impatto positivo sulle nostre valli».

Castoldi sottolinea anche il lavoro condiviso tra amministrazioni ed enti: «Ci siamo seduti tutti insieme attorno a un tavolo perché vogliamo che nessuno resti indietro e che ogni intervento arrivi davvero a destinazione. Questo territorio ha fragilità che conosciamo bene, ma ha anche risorse e comunità che meritano di guardare avanti. InnovAZIONI è la nostra risposta concreta».

La strategia riguarda un territorio di circa 146mila abitanti, composto per l’86% da Comuni con meno di 5mila residenti. Realtà che condividono criticità strutturali: invecchiamento della popolazione, spopolamento, diminuzione dei giovani e frammentazione del tessuto imprenditoriale. Elementi che si intrecciano con un patrimonio ambientale e culturale da valorizzare, anche in chiave economica.

Per questo il piano si sviluppa lungo cinque direttrici: hub territoriali per i giovani, innovazione d’impresa, connessioni territoriali, accoglienza turistica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. L’innovazione viene intesa non soltanto come sviluppo tecnologico, ma come capacità di mettere in relazione imprese, formazione, centri di ricerca e comunità, recuperando spazi oggi sottoutilizzati.

Accanto agli interventi infrastrutturali, come l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e la realizzazione di percorsi ciclo-escursionistici, sono previste azioni rivolte alla formazione, al lavoro e all’inclusione sociale.

«Le Comunità Montane contribuiscono alla Strategia Aree Interne attrezzando i propri territori nel segno dell’attrattività turistica, del benessere diffuso, della sicurezza idrogeologica e dell’innovazione tecnologica, a supporto dell’economia e della formazione dei giovani», afferma Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello. «Il nostro progetto punta a essere avanguardia ed esempio, non volendoci limitare a rappresentare solamente il polmone verde di una provincia industrializzata».

La Strategia, presentata il 22 aprile a Luino alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale Massimo Sertori, è il risultato di un percorso di coprogettazione tra le due Comunità Montane, i Comuni e gli attori del territorio, con il supporto di ANCI Lombardia ed Eur&ca e, nella fase iniziale, del Politecnico di Milano.

Il progetto rientra nella Strategia regionale per le aree interne Agenda del controesodo, nell’ambito della programmazione 2021-2027.

Per seguire l’avanzamento dei diciotto interventi è stata attivata una sezione dedicata sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano, dove saranno pubblicati documenti, schede progettuali e appuntamenti. La comunicazione proseguirà anche attraverso i canali Facebook e Instagram dell’ente.

Nei primi mesi del 2027 sono infine previste un’assemblea plenaria dell’intera area interna e due incontri aperti alla cittadinanza, uno nel Piambello e uno nelle Valli del Verbano, per fare il punto sul percorso e coinvolgere direttamente le comunità nella realizzazione della strategia.