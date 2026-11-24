È stato rintracciato e arrestato in Francia il presunto autore del tentato omicidio avvenuto nella notte tra il primo e il 2 ottobre a Pioltello, nel Milanese. Si tratta di un trentenne di origine cubana, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano.

L’agguato era avvenuto in via Cimarosa, nel Quartiere Satellite. La vittima, un uomo di 30 anni di origine peruviana, era stata raggiunta alle spalle da due colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada. Le ferite riportate erano state gravissime e avevano reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato in imminente pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, le attività tecniche e le testimonianze raccolte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il movente sarebbe da ricercare in una lite avvenuta nella mattinata del primo ottobre, poche ore prima della sparatoria, tra il presunto aggressore e alcuni familiari della vittima.

Dopo aver esploso i colpi, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto di grossa cilindrata, con l’aiuto di alcuni complici. Gli elementi raccolti hanno portato la Procura a chiedere una misura cautelare: il 13 ottobre il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere per tentato omicidio aggravato in concorso e porto illegale di arma da sparo.

Il trentenne, però, si era già reso irreperibile sul territorio nazionale. Per questo, il 19 ottobre, l’autorità giudiziaria ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo, consentendo di estendere le ricerche oltre i confini italiani.

L’attività dei carabinieri ha infine permesso di localizzarlo in Francia. Nella serata del 3 novembre la polizia francese ha dato esecuzione al provvedimento internazionale e lo ha arrestato. Attualmente si trova detenuto in una struttura carceraria francese, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa che vengano completate le procedure per la consegna all’Italia.