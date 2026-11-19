Un uomo di 32 anni, cittadino macedone residente in Italia, è stato arrestato al valico doganale di Stabio Gaggiolo dopo essere stato trovato in possesso di oltre tre chili e mezzo di droga. L’operazione, resa nota giovedì 19 novembre dal Ministero pubblico, dalla Polizia cantonale e dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), risale alla giornata di lunedì 16 novembre 2026.

Il trentaduenne stava cercando di entrare in territorio svizzero alla guida di un’automobile con targhe italiane quando è stato fermato per un controllo di routine alla frontiera tra il Varesotto e il Mendrisiotto.

Il controllo alla dogana e il sequestro

Durante le verifiche al valico di Cantello i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini hanno deciso di approfondire l’ispezione sul mezzo. La perquisizione approfondita della vettura ha dato esito positivo, permettendo ai funzionari doganali di rinvenire e sequestrare un carico di circa 3,6 chili di cocaina occultati a bordo.

L’arresto e le indagini

Subito dopo il ritrovamento dello stupefacente, l’uomo è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia cantonale ticinese, che hanno proceduto con l’interrogatorio formale e disposto il fermo.

Nei confronti del 32enne viene ipotizzato il reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta per ricostruire la provenienza e la destinazione del carico di cocaina è ora coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.