Arrestato un 32enne alla dogana di Gaggiolo: aveva oltre 3,5 chili di cocaina in auto
L'operazione è scattata lunedì 16 novembre durante un controllo dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini su un'auto con targhe italiane in entrata in Svizzera
Un uomo di 32 anni, cittadino macedone residente in Italia, è stato arrestato al valico doganale di Stabio Gaggiolo dopo essere stato trovato in possesso di oltre tre chili e mezzo di droga. L’operazione, resa nota giovedì 19 novembre dal Ministero pubblico, dalla Polizia cantonale e dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), risale alla giornata di lunedì 16 novembre 2026.
Il trentaduenne stava cercando di entrare in territorio svizzero alla guida di un’automobile con targhe italiane quando è stato fermato per un controllo di routine alla frontiera tra il Varesotto e il Mendrisiotto.
Il controllo alla dogana e il sequestro
Durante le verifiche al valico di Cantello i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini hanno deciso di approfondire l’ispezione sul mezzo. La perquisizione approfondita della vettura ha dato esito positivo, permettendo ai funzionari doganali di rinvenire e sequestrare un carico di circa 3,6 chili di cocaina occultati a bordo.
L’arresto e le indagini
Subito dopo il ritrovamento dello stupefacente, l’uomo è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia cantonale ticinese, che hanno proceduto con l’interrogatorio formale e disposto il fermo.
Nei confronti del 32enne viene ipotizzato il reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta per ricostruire la provenienza e la destinazione del carico di cocaina è ora coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.
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