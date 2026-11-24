Un malore improvviso tra le corsie del supermercato, oltre mezz’ora di massaggio cardiaco e un percorso di cura durato più di tre mesi prima di tornare alla vita quotidiana. È la vicenda raccontata in una lettera inviata alla redazione dal figlio di un uomo che lo scorso 31 luglio — poco prima di compiere ottant’anni il 20 agosto — è stato colpito da un arresto cardiaco mentre entrava nel punto vendita Tigros di Malnate per la spesa settimanale.

I primi soccorsi nel punto vendita

La catena dei soccorsi si è attivata immediatamente all’interno del negozio. I dipendenti del supermercato, in particolare Christian e Paola, hanno allontanato i curiosi, chiamato l’ambulanza e avviato le prime manovre di emergenza. Pochi istanti dopo è entrata nel punto vendita, per fare acquisti sulla via del rientro a casa, Elena Bolzacchini, medico oncologo dell’Ospedale di Circolo di Varese. La dottoressa si è subito precipitata per praticare il massaggio cardiaco, ottenendo una prima ripresa del battito già prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica e continuando poi, «davanti agli occhi impietriti di mia madre, a incitare i sanitari a non desistere nelle varie pratiche rianimatorie anche quando ogni speranza sembrava perduta». Le manovre si sono protratte per oltre trenta minuti a causa delle continue aritmie.

Il ricovero a Varese e la riabilitazione

Trasportato d’urgenza all’unità di terapia intensiva coronarica dell’Ospedale di Circolo, l’uomo — colpito da un infarto coronarico — è rimasto intubato, sedato e in prognosi riservata per tre giorni. Durante la prima notte di degenza i familiari erano stati contattati dall’ospedale «perché i parametri vitali stavano peggiorando e v’erano fondati motivi di ritenere che potesse morire di lì a poco».

Stabilizzato il quadro clinico, il paziente è stato spostato nella terapia intensiva generale per trattare le complicanze legate alle manovre salvavita: il massaggio cardiaco, eseguito anche tramite il dispositivo automatico della Croce Rossa, aveva provocato alcune fratture costali bilaterali, una delle quali aveva perforato la pleura destra causando versamento pleurico e polmonite.

Una settimana dopo l’evento, l’allentamento della sedazione ha permesso al paziente di risvegliarsi senza danni cerebrali. Dopo oltre un mese in terapia intensiva e un altro mese nel reparto di medicina generale a Varese, l’uomo è stato trasferito nella struttura riabilitativa della Fondazione Don Gnocchi di Malnate, a pochi minuti a piedi dalla sua abitazione. Lo scorso mercoledì 18 novembre, dopo un mese di riabilitazione intensa, l’ottantenne è tornato a casa: «Deambula in totale autonomia e, addirittura, ha ripreso a guidare l’automobile», scrive il figlio.

Il ringraziamento ai sanitari

Nella lettera, la famiglia ha voluto ringraziare il personale del Tigros, la dottoressa Bolzacchini e tutti gli operatori dell’Ospedale di Circolo e della Fondazione Don Gnocchi, sottolineando come «la professionalità si è saldata in modo inscindibile con profondi e confortanti tratti di umanità che andavano ben oltre quanto imposto dai rispettivi doveri». Un riconoscimento esteso all’intero sistema sanitario pubblico per aver garantito cure gratuite «che non hanno mai guardato in faccia la sua età non più giovane o le possibili evoluzioni negative del suo quadro clinico».