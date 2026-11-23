Da oggi anche Varese entra nel vivo di “BookCity Milano” con un fitto calendario di appuntamenti diffusi in tutta la città.

Da lunedì 23 a domenica 29 novembre librerie indipendenti, biblioteche, cinema, palazzi storici e scuole ospiteranno presentazioni di libri, proiezioni, dialoghi con gli autori e laboratori, intrecciando i grandi nomi della cultura nazionale con le storie e le realtà editoriali del territorio.

Un programma ricco in cui segnaliamo con piacere anche due appuntamenti che vedranno impegnati i giornalisti della redazione di VareseNews Andrea Camurani (martedì 24 novembre) e Stefania Radman (giovedì 26 novembre) e il direttore Marco Giovannelli (sabato 28 novembre), a moderare altrettanti incontri in città. a moderare altrettanti incontri in città.

Lunedì 23 novembre

La rassegna varesina prende il via alle 18.15 a Villa e Collezione Panza (piazza Litta 1) con un appuntamento a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese dedicato a una vicenda che tocca da vicino il Varesotto. Leopoldo Santovincenzo ed Enzo Rosario Laforgia ripercorrono il primo sequestro politico dell’Italia repubblicana avvenuto nel 1962, una storia dimenticata che ha attraversato proprio la provincia e si è conclusa con un singolare processo nel capoluogo. In serata, alle 20.30, ci si sposta al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille 39 per la proiezione del film “The Librarians” di Kim A. Snyder (USA, 2025), proposta da Filmstudio90: un documentario sulla battaglia condotta dal 2021 dalle biblioteche scolastiche e pubbliche statunitensi contro la censura libraria.

Martedì 24 novembre

Il primo appuntamento della giornata è alle 18.15 nella Sala Morselli della Biblioteca civica (via Sacco 9), a cura della Libreria degli Asinelli. Laura Fusaro, in dialogo con Clara Pastori e con l’intrattenimento musicale di Stefano Quaglia, racconta l’origine della Compagnia Rame partendo dalla figura del fondatore Pio, nonno di Franca Rame, e di una vocazione teatrale che ha attraversato quasi due secoli. Alle 20.45 la rassegna arriva nel rione di Giubiano, alla scuola media Anna Frank di via Carnia 155, dove la Biblioteca “Bruna Brambilla” propone una serata con Pier Vittorio Buffa dedicata a due romanzi che hanno raccontato l’impatto della Grande Storia sul borgo varesino di Castello Cabiaglio. L’autore converserà con Andrea Camurani.

Mercoledì 25 novembre

Alle 18.15 la Libreria degli Asinelli di piazza della Repubblica 5 ospita Laura Branchini per “Poeti sulla Luna”, una serata dedicata alla poesia argentina del Novecento e alle voci di Juan Gelman e Miguel Angel Bustos, capaci di sfidare la dittatura militare. Alle 20.15 l’attenzione si sposta in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) per “Unspecial”: Andrea Bariselli dialoga con Alessandro Ronzi (presidente di Caratteri Mobili APS e guida ambientale escursionistica) partendo da un saggio pop che riflette sulla stanchezza di dover trasformare ogni esperienza quotidiana in qualcosa di straordinario o in una storia social.

Giovedì 26 novembre

Pomeriggio doppio alle 18.00. Alla libreria Ubik di piazza del Podestà 1, Ornella Tarantola, direttrice della Libreria Italiana a Londra, presenta insieme allo scrittore Luca Bianchini una guida sentimentale della capitale britannica tra libri e giardini. Contemporaneamente, nella Sala matrimoni di Palazzo Estense (via Sacco 5), Villa e Collezione Panza presenta il catalogo della mostra “Josef Albers. Meditations” con Gabriella Belli e Marta Spanevello, approfondendo l’esposizione dedicata all’artista tedesco visitabile a Villa Panza fino al 10 gennaio 2027. La serata prosegue poi in Sala Montanari con due incontri consecutivi: alle 19.00 Francesca Giannone dialoga con Stefania Radman sulle trasformazioni dell’Italia degli anni Sessanta vissute da quattro ragazze in una famiglia tradizionale del Salento; alle 20.15 l’Assessorato alla Cultura propone invece un viaggio nella storia della musica e delle radio libere con il critico Riccardo Bertoncelli e il direttore di “Rockol.it” Franco Zanetti.

Venerdì 27 novembre

Il programma del venerdì si concentra alle 18.15 con tre incontri in contemporanea in centro città. Nella Sala Morselli della Biblioteca civica, Massimo Moscati e Diego Pisati presentano per l’Assessorato alla Cultura l’edizione aggiornata di “Breve storia del cinema” a venticinque anni dalla prima uscita. Alla Fondazione Morandini (via Francesco del Cairo 41), Gabriella Bassanini e Giovanna Canzi, accompagnate dalle letture di Parole in Viaggio, raccontano due pioniere dell’architettura e del design del Novecento, Charlotte Perriand ed Eileen Gray. Al Mondadori Bookstore di via Morosini 10, Emanuela Fontana e Mario Iodice portano i lettori nella Roma del I secolo avanti Cristo seguendo le vicende di Giulia, figlia di Ottaviano Augusto, e Selene, nata dall’amore tra Marco Antonio e Cleopatra. Alle 20.15 si torna poi in Sala Morselli dove il chirurgo oncologico Stefano Rausei dialoga con Nicoletta Romano raccontando la propria formazione e l’esperienza medica tra il Policlinico Gemelli di Roma e la Lombardia.

Sabato 28 novembre

Il sabato varesino si apre alle 18.15 con due proposte diverse per pubblico e temi. Al Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero (via Garibaldi 4), la libreria Potere ai Bambini cura un laboratorio musicale per bambini dai 3 ai 6 anni condotto da Anna Pedrazzini tra fiabe, immagini, musica e movimento. Alla stessa ora, al Mondadori Bookstore di via Morosini, Franco Currò presenta un giallo ambientato nella Milano degli anni Sessanta in cui un’indagine su un omicidio sospetto diventa l’occasione per rileggere una stagione cruciale della storia italiana recente. Alle 20.00, infine, la Sala Morselli della Biblioteca civica ospita il giornalista e conduttore di “Piazzapulita” Corrado Formigli, intervistato dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli sul suo nuovo libro “Silenzio stampa” (Feltrinelli), un’indagine sulla crisi dell’informazione tra verità, propaganda e diritto di sapere.

Domenica 29 novembre

La giornata conclusiva prende il via alle 11.00 con un doppio appuntamento mattutino. Alla libreria Ubik di piazza del Podestà, Cristina Caboni e Rosi Brandi accompagnano il pubblico in un viaggio tra gli scaffali di una biblioteca per restituire voce a scrittrici dimenticate. In contemporanea, nella sede della sezione varesina dell’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi 9, la Libreria degli Asinelli cura la presentazione del libro “L’uomo è vegetariano” di Gabriele Peroni, affiancato da Laura Branchini, occasione che segna anche il debutto del nuovo marchio editoriale varesino “Le Piste”. Nel pomeriggio spazio ancora alla narrativa: alle 17.00 alla libreria Ubik torna a Varese Andrea Vitali, in dialogo con Andrea Della Bella, mentre alle 18.15 al Mondadori Bookstore Gabriele Santoni e Raffaele Zagaria chiudono la rassegna varesina con un romanzo incentrato sulla figura di un procuratore di calcio e sul dolore per la perdita di un figlio.

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