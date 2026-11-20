Arte e cinema contro la violenza sulle donne: a Olgiate Olona una serata con il film “Diamanti”
Una mostra di Paola Mazza, la proiezione del film di Ferzan Özpetek e un dibattito con il pubblico. Il Comune annuncia anche due appartamenti destinati ad accogliere donne in difficoltà e vittime di violenza
Arte e cinema per parlare della forza delle donne, delle loro fragilità e dell’importanza di non lasciarle sole. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre il Comune di Olgiate Olona propone una serata di sensibilizzazione e confronto al Cinema Teatro Nuovo Area101, in via Bellotti 22.
Il titolo scelto è “Diamanti – Oltre il silenzio. La forza delle donne, la bellezza dei legami e il valore dello stare insieme”. Un appuntamento che prenderà il via alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra pittorica “MEtà di ME” dell’artista Paola Mazza, presente per incontrare il pubblico. Attraverso disegni in bianco e nero, realizzati con poche linee essenziali, le opere raccontano il dolore, le fragilità e la possibilità di ricomporre se stesse e ritrovare la propria identità. La mostra resterà visitabile anche dopo la serata.
Dopo l’incontro con l’artista e un aperitivo, alle 20 è prevista la presentazione dell’iniziativa. Alle 20.15 il critico cinematografico Roberto Della Torre introdurrà la proiezione di “Diamanti”, il film di Ferzan Özpetek in programma alle 20.30. Al termine della pellicola, intorno alle 22.45, si aprirà un momento di confronto e dibattito con il pubblico, prima della conclusione prevista per le 23.15.
Iniziative concrete per il sostegno alle donne
Accanto alla proposta culturale, l’Amministrazione comunale annuncia anche alcune iniziative concrete sul fronte del sostegno alle donne che vivono situazioni di difficoltà e violenza. In collaborazione con ALER è già stato messo a disposizione un appartamento destinato a questa finalità, mentre un secondo alloggio, precedentemente inserito in un percorso di valorizzazione, sarà destinato allo stesso utilizzo. Le soluzioni abitative saranno impiegate nell’ambito dei protocolli previsti con l’autorità giudiziaria e la rete di protezione delle donne vittime di violenza.
Il sindaco Giovanni Montano sottolinea la volontà di andare oltre le commemorazioni, trasformando il 25 novembre in un’occasione di consapevolezza e crescita sociale e culturale. «La violenza contro le donne rappresenta una ferita profonda per tutta la società, non soltanto per chi la subisce direttamente» dice, evidenziando la capacità dell’arte e del cinema di parlare alle coscienze e favorire il dialogo.
L’assessore Conte, promotore dell’iniziativa per la parte culturale, richiama invece il ruolo della cultura nel contrasto agli stereotipi, ai pregiudizi e alle discriminazioni. Soffermandosi sulla mostra di Paola Mazza, descrive le opere come poche linee bianche su fondo nero, capaci di raccontare il disagio anche senza bisogno di parole. Un linguaggio essenziale attraverso il quale dare voce a esperienze e sentimenti spesso difficili da esprimere.
Anche il vicesindaco Leonardo Richiusa, con delega alle Politiche sociali, richiama l’importanza di costruire una comunità capace di riconoscere i segnali della violenza e di sostenere chi ne è vittima. Un impegno che, secondo l’Amministrazione, deve coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini, attraverso servizi, reti di protezione e una cultura fondata sul rispetto reciproco e sulla parità.
La serata del 25 novembre è a ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi salute@comune.olgiateolona.va.it e cultura@comune.olgiateolona.va.it.
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