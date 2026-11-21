Domenico Del Bene, esponente del Partito Democratico di Gallarate, torna a chiedere risposte concrete sulla realizzazione dell’ascensore alla stazione ferroviaria, sul lato del quartiere Sciarè. Dopo aver sollevato la questione in Consiglio comunale e alla luce delle successive dichiarazioni dell’Amministrazione, Del Bene chiede di conoscere lo stato effettivo del progetto e soprattutto quando potranno iniziare i lavori. «I cittadini non hanno bisogno di altre rassicurazioni, ma di sapere quando partiranno i lavori».

La questione riguarda un intervento atteso da tempo dai residenti e dai pendolari che utilizzano l’accesso alla stazione dal quartiere Sciarè, dove la mancanza di un ascensore rappresenta un ostacolo soprattutto per le persone con disabilità, gli anziani, i genitori con passeggini e chi ha difficoltà a utilizzare le scale.

Ascensore alla stazione di Gallarate, i tempi annunciati e i solleciti a RFI

Del Bene ricorda che nel febbraio 2025 Rete Ferroviaria Italiana aveva indicato una durata di circa otto mesi per la realizzazione dell’opera. Una previsione che aveva alimentato le aspettative dei residenti, senza però tradursi, almeno finora, in una data certa per l’apertura del cantiere.

Il 29 settembre 2026, l’assessore Dall’Igna aveva dichiarato alla stampa che il Comune stava sollecitando RFI da otto mesi, con comunicazioni pressoché mensili, per conoscere lo stato della progettazione e la disponibilità delle risorse economiche. «Prendiamo atto delle interlocuzioni dichiarate dall’Amministrazione, ma resta una domanda fondamentale: a che punto siamo concretamente?», osserva Del Bene.

Secondo l’esponente del Pd, infatti, i cittadini non hanno ancora ricevuto informazioni sufficienti per capire se il progetto sia pronto, se siano disponibili i finanziamenti e quali eventuali ostacoli impediscano l’avvio dell’intervento.

Del Bene: «Servono risposte verificabili e un cronoprogramma»

La richiesta rivolta all’Amministrazione comunale è quella di andare oltre i solleciti e ottenere da RFI indicazioni precise sullo stato di avanzamento dell’opera. In particolare, Del Bene chiede chiarimenti sulla progettazione, sugli eventuali passaggi amministrativi ancora necessari e sui tempi previsti per l’inizio e la conclusione dei lavori.

«Non stiamo parlando di un intervento secondario – sottolinea l’esponente democratico –. L’ascensore rappresenta un servizio fondamentale per garantire l’accessibilità alla stazione ferroviaria a persone con disabilità, anziani, genitori con passeggini e a tutti coloro che hanno difficoltà a utilizzare le scale».

Per Del Bene, dopo il confronto in Consiglio comunale e le dichiarazioni pubbliche dell’Amministrazione, è arrivato il momento di fornire informazioni più dettagliate e verificabili. «Il quartiere Sciarè e i pendolari aspettano da troppo tempo. Non servono altre promesse o rassicurazioni: servono impegni concreti, tempi certi e finalmente l’avvio dei lavori».

Il riconoscimento ai coniugi Latella per l’impegno civico

Del Bene richiama inoltre l’attenzione sul ruolo svolto dai coniugi Latella, che si sono impegnati personalmente per portare avanti la questione dell’accessibilità della stazione: «Ad oggi gli unici ad ottenere risultati concreti sono stati i coniugi Latella che per il loro impegno civico e per la loro determinazione hanno avuto interlocuzioni fattive con FS», evidenzia l’esponente del Pd.

Un impegno che ha portato anche alla segnalazione dei coniugi Latella per la benemerenza civica, proprio come riconoscimento della loro determinazione nel cercare soluzioni a un problema che riguarda numerosi cittadini.

Resta quindi aperta la questione dei tempi. Del Bene torna a sollecitare il Comune affinché ottenga da RFI un quadro preciso della situazione e un calendario dei lavori, così da dare finalmente una prospettiva concreta ai residenti di Sciarè e ai pendolari della stazione di Gallarate.