Gornate Olona
“Aspettando Natale”: a Gornate olona il mercatino al Parco Comunale
Domenica 29 novembre dalle 10 alle 17.30 il Parco Comunale di Gornate Olona ospita la sesta edizione del mercatino tra hobbistica, artigianato, stand gastronomico e castagne con Footgolf Varese
Torna a Gornate Olona l’appuntamento con il mercatino di Natale “Aspettando Natale”, giunto alla sesta edizione e in programma domenica 29 novembre 2026 dalle 10 alle 17.30 al Parco Comunale. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Gornate Olona con il patrocinio del Comune di Gornate Olona.
Nel corso della giornata i visitatori potranno curiosare tra le bancarelle dedicate a idee regalo, hobbistica e artigianato, immergendosi nell’atmosfera delle festività all’aria aperta.
Stand gastronomico, polenta e castagne
A partire dalle 12 è prevista l’apertura dello stand gastronomico con polenta – disponibile anche da asporto – accompagnata da vin brûlé, cioccolata calda e tisane calde. Non mancheranno le castagne, proposte in collaborazione con Footgolf Varese.
L’arrivo di Babbo Natale e le info utili
Nel pomeriggio, alle 14.30, è atteso l’arrivo di Babbo Natale, con l’invito rivolto ai più piccoli a portare le proprie letterine.
L’organizzazione ricorda inoltre che, in caso di maltempo, il mercatino sarà annullato.