Doppio riconoscimento per ASST Sette Laghi al Lean Healthcare Award 2026, l’appuntamento annuale dedicato ai migliori progetti di riorganizzazione in ambito healthcare, con l’obiettivo di promuovere efficienza, innovazione e valore nei servizi sanitari.

Un evento a cui hanno partecipato 108 aziende sanitarie, da 14 regioni, per un totale di 362 progetti presentati. Nel corso della premiazione, svoltasi a Roma il 19 novembre, il progetto “Make Fistola Great Again” di ASST Sette Laghi ha ricevuto il premio “Percorso paziente acuto” nell’ambito della categoria Value Based Healthcare, conquistando inoltre il terzo posto nella stessa categoria. Il progetto è stato rappresentato alla manifestazione dal Prof. Matteo Tozzi, Direttore della Chirurgia vascolare dell’Ospedale di Circolo di Varese e docente all’Università dell’Insubria, e dal dott. Antonio Triarico, Direttore Medico del Presidio di Varese.

Un risultato che nasce da un importante lavoro di squadra e da un approccio fortemente multidisciplinare, che ha coinvolto chirurghi vascolari, nefrologi, anestesisti, igienisti e infermieri, uniti nell’obiettivo di ripensare il percorso assistenziale mettendo al centro il valore prodotto per il paziente.

Il progetto “Make Fistola Great Again” rappresenta infatti un esempio concreto di Value Based Health Care, modello che orienta l’organizzazione dei servizi non soltanto alle singole prestazioni erogate, ma ai risultati complessivi del percorso di cura per il paziente. In questa prospettiva, l’integrazione tra competenze e professionalità diverse diventa uno degli elementi fondamentali per migliorare qualità, appropriatezza ed efficienza dell’assistenza.

I riconoscimenti ottenuti al Lean Healthcare Award acquistano quindi un significato che va oltre il risultato della competizione: premiano un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione multidisciplinare, sull’analisi dei percorsi e sulla capacità di tradurre l’innovazione organizzativa in benefici concreti per i pazienti.

“Questo riconoscimento premia innanzitutto la capacità dei nostri professionisti di lavorare insieme – spiegano Tozzi e Triarico – superando i confini delle singole discipline per costruire percorsi realmente centrati sui bisogni del paziente. È questo il valore più importante del progetto: mettere competenze diverse al servizio di un obiettivo comune, migliorando contemporaneamente qualità dell’assistenza e organizzazione. Grazie alla Direzione strategica di ASST Sette Laghi per la fiducia e il supporto ricevuti!”.