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Oltre 100mila immobili all’asta in Italia nel 2025, un mercato che si apre sempre più ai privati e ai piccoli risparmiatori e una crescente richiesta di competenze specialistiche. Acquistare casa attraverso una vendita giudiziaria non è più un’operazione riservata agli investitori, ma improvvisarsi conoscitori della materia può costare caro.

È quanto emerso dal corso di formazione sulle aste immobiliari organizzato da Fiaip Varese a Villa Cagnola di Gazzada, dove una sala gremita ha accolto Mirko Frigerio, esperto di esecuzioni immobiliari. A testimoniare l’interesse degli agenti immobiliari per il settore sono stati i numerosi interventi e le domande rivolte al relatore durante un incontro che ha assunto i caratteri di un confronto tra professionisti.

IL MERCATO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Una materia un tempo di nicchia, oggi sempre più al centro dei percorsi di specializzazione della categoria. Il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, pur avendo registrato una contrazione rispetto al passato, quando si contavano 245mila immobili, mantiene dimensioni significative.

Secondo le rilevazioni storiche illustrate da Frigerio, circa il 67% degli immobili pubblicati all’asta è rappresentato da abitazioni, il 9% da uffici, il 10-11% da immobili industriali e capannoni, un ulteriore 9% da box e autorimesse. La restante quota comprende terreni, magazzini, strutture ricettive e altre tipologie.

Un fenomeno che ha anche una forte valenza sociale perché dietro quei numeri ci sono famiglie e imprese in difficoltà economica e, in molti casi, abitazioni che rappresentano la prima casa.

RICONOSCERE L’AFFARE

Ma quali sono le insidie per chi intende acquistare all’asta? E come riconoscere un vero affare? «Una cosa è partecipare a un’asta, un’altra è acquistare consapevolmente un immobile», osserva Frigerio. Le aste telematiche hanno semplificato l’accesso alle vendite giudiziarie, consentendo di partecipare anche da casa. La disponibilità di perizie, ordinanze e avvisi di vendita non garantisce, tuttavia, che il potenziale acquirente sia in grado di interpretarne correttamente i contenuti. La prima verifica riguarda il valore effettivo dell’immobile, da confrontare con i prezzi del mercato libero.

REGOLARITÀ E MUTUO

Un capitolo particolarmente delicato è quello della regolarità urbanistica ed edilizia. Acquistare un immobile con un abuso non sanabile, senza averne consapevolezza, è uno dei rischi ai quali può esporsi chi si avventura da solo in una vendita giudiziaria. Occorre valutare, con il supporto di tecnici abilitati, anche gli eventuali costi degli interventi necessari. Non secondaria la questione del mutuo: bisogna accertare la finanziabilità dell’operazione e la compatibilità dei tempi bancari con quelli imposti dalla procedura. E ancora, l’immobile è libero oppure occupato? In quanto tempo sarà possibile entrarne in possesso? Tra aggiudicazione e trasferimento della proprietà possono trascorrere settimane, talvolta mesi, senza che ciò comporti necessariamente l’immediata disponibilità dell’abitazione.

IL RUOLO DELL’AGENTE IMMOBILIARE

Dal corso promosso da Fiaip Varese è emerso anche il ruolo che l’agente immobiliare specializzato può assumere nei confronti dei proprietari in difficoltà, alla luce delle novità normative del 2022 in materia di procedure concorsuali. Non tutti gli immobili destinati all’asta, infatti, devono necessariamente passare attraverso una vendita giudiziaria. Quando ne sussistono le condizioni, la strada del saldo e stralcio, attraverso un accordo extragiudiziale con i creditori, può consentire al proprietario di evitare la vendita forzata e all’acquirente di concludere l’operazione attraverso una trattativa dedicata.

La sfida per la categoria è dunque quella di innalzare il livello della consulenza, attraverso la formazione continua e una maggiore specializzazione. Quanto alla ricerca dell’occasione, Frigerio mette in guardia anche chi attende ulteriori ribassi rischiando di perdere un’opportunità: «Il vero affare non è quello che sembra costare meno, ma quello che, alla fine, si dimostra un ottimo acquisto».