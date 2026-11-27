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Riparte con slancio la programmazione di Auser Insieme Busto Arsizio, che per i mesi autunnali e l’avvicinarsi delle festività propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla socialità, alla cultura e alla creatività, coinvolgendo la cittadinanza in diverse location del territorio. (immagine generata con l’intelligenza artificiale)

Tra le iniziative di punta spicca il progetto “CulturalMente – verso una comunità creativa e solidale” (come illustrato nella locandina image_3.png), realizzato in collaborazione con Propositi di Filosofia e SpazioArs. Gli incontri si tengono ogni lunedì alle ore 15.40 presso lo Spazio FiliUrbani (Molini Marzoli Massari, via Molino 2) e si articolano in quattro percorsi tematici pensati come spazi di condivisione e crescita:

“Tra colori e pennelli”: laboratori artistici per sperimentare tecniche e liberare la fantasia (lunedì 14 settembre, 19 ottobre, 9 novembre e 14 dicembre);

“Philosophy for Community”: dialogo e riflessione a partire da testi classici e contemporanei (lunedì 21 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 21 dicembre);

“SpazioIncontro: nel paesaggio”: un cammino condiviso tra arte, fotografia e pensiero (lunedì 5 ottobre, 2 e 30 novembre);

“Ri-pensare la tradizione”: appuntamenti sulla memoria storica della città attraverso i racconti di chi l’ha vissuta (lunedì 28 settembre, 26 ottobre e 23 novembre).

In parallelo, l’associazione scalda i motori per le feste con l’evento “Natale Creativo”, in programma per giovedì 3 dicembre alle ore 15.30 nella sede storica di via Volta 5. Un pomeriggio all’insegna del “fai da te” solidale, con laboratori di découpage e bricolage natalizio. Le decorazioni realizzate dai partecipanti potranno essere portate a casa oppure utilizzate per addobbare il grande albero di Natale di Auser. L’incontro, aperto a tutti, si propone come un’occasione per stare insieme, fare due chiacchiere e condividere una merenda in un clima di festa e calore comunitario.

Con queste proposte, Auser Busto Arsizio conferma il proprio impegno quotidiano nella promozione dell’invecchiamento attivo, della cittadinanza consapevole e dell’incontro tra diverse generazioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo auserbustoarsizio@gmail.com o al numero telefonico 0331.320942.