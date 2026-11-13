Autismo, insegnanti a scuola di inclusione: tutto esaurito per il corso
Al via Bluschool, il progetto di Fondazione Sacra Famiglia sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Coinvolti cinque istituti comprensivi
Sono 26 gli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno iniziato il 9 novembre il percorso di formazione sull’autismo promosso da Fondazione Sacra Famiglia. Il progetto, denominato Bluschool, coinvolge cinque istituti comprensivi della provincia di Varese, per un totale di dieci scuole. Le richieste hanno superato i posti disponibili, segno della necessità di strumenti specifici per affrontare le esigenze degli alunni con autismo.
IL RUOLO DI FOCOVA
L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, è rivolta inizialmente agli istituti frequentati dai bambini seguiti dalla Fondazione nella sede varesina di Casbeno. A ideare e condurre il percorso è l’équipe di BluLab, servizio ambulatoriale per l’autismo che nel 2025 ha seguito 81 famiglie.
Dopo l’incontro introduttivo, il programma prevede due sessioni online dedicate alle caratteristiche dell’autismo, due incontri in presenza per imparare a costruire strumenti di relazione e comunicazione e mezza giornata di lavoro in ciascuna scuola, dedicata alle situazioni individuate dagli insegnanti. A maggio 2027 ogni scuola riceverà un kit realizzato insieme ai docenti, contenente agende visive e supporti per la comunicazione aumentativa, costruiti con materiali semplici. Gli strumenti resteranno a disposizione di tutto l’istituto, anche degli insegnanti che non hanno partecipato alla formazione.
L’AUTISMO RIGUARDA OLTRE 14 MILA PERSONE SUL TERRITORIO
Attraverso i docenti, Bluschool raggiungerà circa 45 bambini con autismo, con l’obiettivo di rendere la loro esperienza scolastica più serena e partecipata. Il progetto si concluderà nell’ottobre 2027, dopo una verifica dei risultati.
Secondo i dati ATS Insubria relativi al periodo 2016-2022, nel territorio dell’Agenzia si stimano almeno 14.558 persone con disturbi dello spettro autistico. Il 44% delle diagnosi riguarda bambini sotto i cinque anni e il 25% quelli tra cinque e nove anni.
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