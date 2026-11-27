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Fermo amministrativo del veicolo, sospensione della patente e multa di 4.500 euro. È quanto comminato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Cocquio Trevisago al responsabile dell’abbandono di un’auto nella zona di via Appennini, in località Medù, al centro di un ampio dibattito sullo stato dei luoghi, arrivato anche in consiglio comunale.

Ed è proprio nel corso della seduta dello scorso 25 novembre che il comandante Stellario Speranza, alla guida degli agenti di Cocquio Trevisago, ha parlato della vicenda rispondendo all’interpellanza presentata sul tema dal gruppo «Primavera».

L’area era stata ripulita alcune settimane fa, dopo reiterate richieste da parte dei proprietari degli immobili del condominio che si affaccia sulla strada, una via privata dove si trova anche un ampio parcheggio. Un luogo rimasto in stato di degrado fino a poche settimane fa, utilizzato anche come punto di ritrovo da motociclisti e teatro di sgommate da parte di automobilisti.

«I privati hanno posizionato diverse telecamere», ha spiegato il comandante Speranza, grazie alle quali è stato possibile identificare il proprietario del veicolo abbandonato e denunciarlo.

«La procedura prevede il fermo amministrativo del veicolo, la sospensione della patente e una multa di 4.500 euro».