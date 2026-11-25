Auto contro lo spartitraffico in via Sanvito a Varese, lunghe code
L'incidente nella serata di mercoledì 25 novembre, all'altezza dell'incrocio con via Brunella. Sul posto un carro attrezzi per il recupero del veicolo
Incidente nella serata di mercoledì 25 novembre in via Sanvito a Varese, dove un’auto è finita contro lo spartitraffico nello slargo all’incrocio con via Brunella.
L’episodio ha causato lunghe code e rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito lungo una delle strade più frequentate della città, soprattutto nell’orario di rientro serale.
Sul posto è intervenuto un carro attrezzi per il recupero del veicolo coinvolto.
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