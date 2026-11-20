Auto contro un ostacolo a Luino in via del Porto: due uomini soccorsi nella notte
Incidente poco prima delle 2 di venerdì 20 novembre in via del Porto. Coinvolti due uomini di 36 e 42 anni, accompagnati in ospedale in codice verde
Incidente stradale nella notte a Luino. Erano quasi le due di venerdì 20 novembre quando un’auto è finita contro un ostacolo in via del Porto, all’altezza del civico 9.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 36 e 42 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa, attivata dalla centrale operativa della Soreu Laghi, per prestare le prime cure ai due occupanti.
Dopo gli accertamenti sanitari, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Luino in codice verde, con arrivo alle 2.43. Si tratta del livello di minore gravità nella classificazione dell’emergenza sanitaria.
Per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Luino.
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