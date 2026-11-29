Auto fuori strada e ribaltata a Cassina Rizzardi, tre feriti
L'incidente è avvenuto nella notte in via Risorgimento. Sul posto tre ambulanze, due automediche, vigili del fuoco e carabinieri
Mobilitazione dei soccorsi nella notte a Cassina Rizzardi, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata lungo viale Risorgimento, quasi al confine con Blgrarograsso. L’incidente è avvenuto intorno alle 00.30, per cause ancora in corso di accertamento.
Quattro le persone coinvolte: tre uomini di 37, 41 e 47 anni e una donna di 62 anni. Inizialmente l’allarme è scattato in codice rosso, facendo intervenire un consistente dispiegamento di mezzi di soccorso.
Sul posto sono arrivate tre ambulanze, della Croce Rossa di Lurate Caccivio, della Croce Rossa di Grandate e della Croce Verde di Fino Mornasco, insieme a due automediche.
Dopo le prime valutazioni e le cure prestate sul luogo dell’incidente, tre persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo, con ferite giudicate di media gravità ma non in pericolo di vita. Due sono state accompagnate all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre una terza è stata trasferita all’ospedale di Circolo di Varese.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù. Spetterà ai militari ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato il veicolo a uscire di strada e ribaltarsi.
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