Auto in fiamme in un parcheggio a Monza: all’interno trovata persona carbonizzata
Gli enti competenti stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e chiarire quanto accaduto nel parcheggio cittadino
Un veicolo in fiamme all’interno di un parcheggio e il ritrovamento di una persona carbonizzata all’abitacolo: l’allarme è scattato intorno alle 10.40 di oggi, giovedì 26 novembre, a Monza, in via Carnia all’altezza dell’incrocio con via Caravaggio. Sul posto è stato attivato un intervento in codice rosso.
L’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco
A seguito della segnalazione sono arrivati i mezzi di soccorso sanitario, con ambulanza e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. I Vigili del Fuoco hanno operato sul mezzo avvolto dalle fiamme, dove è stato poi rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona di cui al momento non sono note le generalità.
Accertamenti sulla dinamica
La Polizia Locale ha preso parte alle prime operazioni sul posto per la gestione dell’area e gli accertamenti necessari. Resta al vaglio degli enti competenti l’esatta dinamica di quanto accaduto, per chiarire le cause dell’incendio e le circostanze del ritrovamento.
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