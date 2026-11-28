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Un’auto ha preso fuoco nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre a Cocquio Trevisago. È successo intorno all’1 in località Cascinale Ronco, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate due squadre, con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. I pompieri hanno spento le fiamme prima che arrivassero alle auto parcheggiate vicino. Queste però sono state comunque danneggiate dal calore dell’incendio.

Nessuno è rimasto ferito. La nota dei vigili del fuoco non dice quali siano state le cause dell’incendio.