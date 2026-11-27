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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino residente a Varese, Attilio Runello, che racconta la vicenda amministrativa vissuta in seguito al sequestro della propria automobile. (immagine generata con l’intelligenza artificiale)

Gentilissimi,

abito a Varese da una decina di anni. Nel 2022 ho vissuto una disavventura burocratica. La mia auto è stata posta sotto sequestro perché parcheggiata per strada con l’assicurazione scaduta.

Ho prontamente pagato l’assicurazione e mi sono recato per quattro volte dai vigili urbani per pagare la multa. Per problemi tecnici non è stato possibile pagare e una volta mi hanno mandato in Prefettura, che non ci poteva fare nulla.

Nel frattempo ho dovuto spostare l’auto assicurata di cento metri. I vigili lo hanno scoperto e mi hanno confiscato l’auto, sospeso la patente e aumentato la multa.

Dopo cinque anni mi hanno inviato una ulteriore richiesta di pagamento per il carro attrezzi che hanno dovuto usare e per un giorno di deposito. L’auto era stata subito rottamata. Mi manderanno anche le spese per la rottamazione?

Cordiali saluti,

Attilio Runello