Auto sequestrata per assicurazione scaduta: l’odissea burocratica di un cittadino a Varese
Un residente racconta quanto accaduto a partire dal 2022: dopo i problemi tecnici negli uffici per pagare la prima sanzione, lo spostamento del veicolo ha portato alla confisca, alla sospensione della patente e, a distanza di anni, a nuove richieste economiche
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino residente a Varese, Attilio Runello, che racconta la vicenda amministrativa vissuta in seguito al sequestro della propria automobile. (immagine generata con l’intelligenza artificiale)
Gentilissimi,
abito a Varese da una decina di anni. Nel 2022 ho vissuto una disavventura burocratica. La mia auto è stata posta sotto sequestro perché parcheggiata per strada con l’assicurazione scaduta.
Ho prontamente pagato l’assicurazione e mi sono recato per quattro volte dai vigili urbani per pagare la multa. Per problemi tecnici non è stato possibile pagare e una volta mi hanno mandato in Prefettura, che non ci poteva fare nulla.
Nel frattempo ho dovuto spostare l’auto assicurata di cento metri. I vigili lo hanno scoperto e mi hanno confiscato l’auto, sospeso la patente e aumentato la multa.
Dopo cinque anni mi hanno inviato una ulteriore richiesta di pagamento per il carro attrezzi che hanno dovuto usare e per un giorno di deposito. L’auto era stata subito rottamata. Mi manderanno anche le spese per la rottamazione?
Cordiali saluti,
Attilio Runello
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