Auto si ribalta sulla provinciale a Luino: giovane recuperato nel corso d’acqua
L'allarme è scattato alle 19:45 lungo la strada che costeggia il Tresa. Un 23enne è finito nel corso d'acqua ed è stato portato in ospedale in codice rosso
Soccorsi in azione intorno alle 19:45 di venerdì 27 novembre a Luino, in via Provinciale, per un incidente stradale. Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. Il conducente di 23 anni è finito nel fiume Tresa, che scorre accanto alla strada, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.
I soccorritori hanno raggiunto il giovane nel corso d’acqua con tecniche di recupero legate all’ambiente fluviale e alpinistico. Poi lo hanno riportato sulla strada per permettere l’intervento del personale sanitario della Soreu dei Laghi.
Il 23enne ha ricevuto le prime cure sul posto. L’ambulanza lo ha quindi trasferito in ospedale in codice rosso.
Oltre ai soccorritori sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e un fuoristrada insieme ai carabinieri di Luino.
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