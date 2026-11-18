Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Cocquio Trevisago, lungo la Sp39, per un autoarticolato rimasto incastrato su un tornante.

Galleria fotografica Autoarticolato bloccato sul tornante fra Cocquio e Caldana 3 di 3

L’allarme è scattato alle 11.20. Il mezzo pesante, durante una manovra, si è trovato impossibilitato a proseguire la marcia, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto è arrivata una squadra con un’autopompa e un’autogrù. I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza il veicolo, quindi hanno proceduto al sollevamento del semirimorchio, riuscendo a riallineare la parte posteriore con la motrice.

L’operazione ha permesso al camion di recuperare la possibilità di manovrare e di liberare la strada, ripristinando la situazione. Non si registrano feriti.